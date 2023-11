L'invito poi il rifiuto, il compleanno più nero di re Carlo III

Forse per Re Carlo III questo sarà un compleanno un po’ più triste, data l’assenza del principe Harry e le polemiche sul presunto mancato invito. Sua Maestà, però, non può dimenticare che il suo ruolo di padre cammina di pari passo con quello di sovrano e che i suoi 75 anni, che compirà il prossimo 14 novembre, non rappresentano solo l’età di un uomo, ma anche quella di un Re. Per questo Carlo ha già cominciato a svelare le iniziative legate al suo compleanno, una legata al futuro del Paese e ai temi che gli sono cari, l’altra nata nel segno della continuità con il lungo regno della regina Elisabetta.

Carlo in bianco e nero

Per celebrare al meglio il suo compleanno Re Carlo III si è lasciato fotografare per la nuova cover del magazine Big Issue. Un’elegante immagine in bianco nero che immortala la sua espressione regale, su cui spunta un accenno di tranquillo sorriso. A realizzare il nuovo ritratto del monarca è stato il famoso fotografo di moda Rankin, che nel dicembre 2011 scattò una foto memorabile e a colori alla regina Elisabetta, usando come sfondo la Union Flag, la bandiera britannica. L’immagine, però, venne resa pubblica nel 2002, in occasione del Giubileo d’Oro della defunta sovrana. Il ritratto di Carlo, ha riportato il Telegraph, vuole sottolineare il carattere del sovrano, pur rimanendo un’opera “senza tempo e classica” .

Rankin ha fotografato Carlo a Clarence House, lo scorso ottobre. A tal proposito è interessante notare che, invece, Elisabetta II si fece ritrarre a Buckingham Palace. Il Re avrebbe voluto qualcosa di più familiare, sua madre, al contrario, avrebbe preferito la sontuosa ufficialità del Palazzo reale. Ma la ricerca della formalità, per lei, finì qui. La Regina, infatti, scelse di sorridere apertamente di fronte all’obiettivo, sfoggiando un luminoso rossetto rosa.

Il servizio fotografico con protagonista Carlo è stato realizzato all’interno e all’esterno di Clarence House, benché quel giorno il tempo fosse “piuttosto orribile” e grigio. Le immagini, però, non hanno solo un valore estetico e artistico e non rappresentano solo un nuovo ritratto ufficiale del sovrano a pochi giorni dal compleanno, ma sono state utilizzate anche per lanciare il “Coronation Food Project”, il progetto studiato per contrastare lo spreco alimentare.

A tal proposito Rankin ha dichiarato: “È stato un onore fare questo servizio fotografico proprio per Big Issue e per il Coronation Food Project, di cui sono un grande sostenitore ed è qualcosa di cui non parliamo abbastanza”. Il fotografo ha raccontato anche le impressioni lasciategli da Carlo III: “Ho sempre pensato che sia un essere umano molto resiliente. Penso che ciò che ho ricevuto da lui sia quel tipo di determinazione d’acciaio”. Sua Maestà ha anche scritto un articolo, pubblicato su Big Issue, per spiegare la sua iniziativa: “La necessità di cibo è un problema tanto reale e urgente quanto quello dello spreco di cibo e se può essere trovato un modo per colmare il divario tra i due, allora si potrebbero risolvere due problemi in uno”.

La statua di Elisabetta II e del principe Filippo

Lo scorso 11 novembre, al Royal Albert Hall, durante il Royal British Legion’s Festival of Remembrance, appuntamento dedicato al Remembrance Day, un visibilmente commosso Re Carlo III e una altrettanto emozionata regina Camilla hanno svelato le statue in bronzo che raffigurano la regina Elisabetta e il principe Filippo. Il sovrano, come ha raccontato il Daily Mail, ha rivelato al pubblico l’opera dedicata alla madre, mentre Camilla ha aperto il sipario che celava la statua del duca di Edimburgo.

Se il nuovo ritratto di Carlo è emblema del futuro del regno, della volontà del Re di lasciare una traccia visibile nella nazione e nella Storia della monarchia britannica, le statue di Elisabetta e Filippo rappresentano l’eredità della Corona e della famiglia che il sovrano vuole portare avanti. Il suo compleanno è il momento perfetto per ribadire questo equilibrio tra passato e presente. Manca solo il principe Harry affinché il “quadro” sia completo, ma la pace tra royal family e Sussex sembra sempre di più una chimera.