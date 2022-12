"Certi vogliono solo sminuirti..." Le confessioni di Romina Power

Intervistare Romina rende felici, forse anche per merito di quella canzone "Felicità", che tutti abbiamo cantato e in cui abbiamo creduto. Oggi la sua felicità si è trasformata in uno stato di benessere nuovo, che Romina racconta a IlGiornale.it

Romina Lei è da sempre emblema di una bellezza vera, ricca di personalità, sorridente. Cos'è la bellezza femminile per Lei?

Per me la vera bellezza affiora dalla personalità dell'individuo. Quel certo "non so che", il portamento aggraziato, lo charme, la grazia naturale. Lo sguardo, l'intelletto senza presunzione. Il senso dell'umorismo.

Oggi le donne sembrano non accettarsi e vogliono perfezionarsi sempre di più. Perché questa cura al dettaglio fisico sembra prevalere sul ritocco "dell'anima" ?

Perché, secondo me, manca un vero "credo". Mancando la parte spirituale, si tende a focalizzarsi sull'esteriorità, su cose temporanee e insignificanti, come se aggiustandosi esteriormente si colmasse un vuoto interiore. E i media non aiutano certamente!

Lei rappresenta la donna completa. Spontanea, bella, profonda, garbata e femminile con tocchi di grande grazia. La vita ha cercato di "rubarle" questi doni o si sente più arricchita oggi?

Più che la vita, sono certi individui che cercano di sminuirti pensando, così, di innalzare loro stessi, ma non funziona in questo modo. Ognuno ha il proprio destino. Il karma esiste, eccome!

La meditazione Le ha permesso maggiore consapevolezza e pace interiore. Come aiutare la società di oggi a prendere in considerazione la propria parte spirituale, staccandosi di più dal materiale?

Inizierei dalla scuola materna a introdurre la meditazione. In alcuni paesi, in scuole selezionate, è stata introdotta con ottimi risultati. I bambini acquistano più tranquillità, lucidità e concentrazione. Nel mondo che immagino abolirei tutte le armi e i film violenti. Chiuderei tutti gli allevamenti intensivi di bestiame, per rendere i bambini consapevoli che gli animali non sono a nostra disposizione per essere torturati o mangiati.

Quanta felicità Le dà raccogliersi in sé, riflettere e riversare questo arricchimento sugli altri?

Molta! Più di qualsiasi premio o vittoria.

Qual è la cosa più bella che fa durante la giornata e cosa desidera oggi?

Dipende dalla stagione. Ci sono vari momenti belli durante la giornata. Le prime coccole con i miei tre cagnolini, Daisy, Nala e Taquito del Topo. Anche sedermi a scrivere dopo la colazione, raccogliere legna secca e accendere il fuoco nel camino durante l'inverno.

Vorrei che l'estate durasse 11 mesi. Al mare sono sempre felice.