Sarah Ferguson operata, arrivano le rassicurazioni: "Il cancro non si è diffuso"

Dal Regno Unito giungono buone notizie sulle condizioni di salute di Sarah Ferguson. Mentre nulla si sa dello stato di salute di Kate Middleton e le condizioni di re Carlo ancora preoccupano, al Royal Lodge di Windsor tirano un sospiro di sollievo. Il tumore alla pelle, che era stato diagnosticato alla duchessa lo scorso gennaio, non si è esteso né alla cute né ai linfonodi. "È un enorme sollievo per Sarah e l'intera famiglia dopo il periodo più stressante e l'ansiosa attesa dei risultati", ha fatto sapere un'amica della Fergie al Daily Mail, che ha riportato la notizia in esclusiva.

La scoperta del neo maligno

Gli ultimi dodici mesi di Sarah Ferguson sono stati devastanti. Lo scorso giugno la duchessa scoprì, grazie a una mammografia di routine, di avere un cancro al seno allo stadio iniziale e si sottopose a un intervento chirurgico d'urgenza per asportarlo con una mastectomia. Nel suo podcast "Tea Talk" Fergie rivelò di essere rimasta turbata dalla diagnosi: "Il momento in cui ha pronunciato la parola è stato spaventoso". Sei mesi dopo la rimozione del tumore al seno, la duchessa ha scoperto di avere un melanoma maligno proprio grazie al cancro al seno. "Il suo dermatologo ha controllato alcuni nei che erano stati notati durante l'intervento di chirurgia ricostruttiva a cui si è sottoposta dopo la mastectomia", riferisce il Daily Mail ed è in quel momento che era arrivata la nuova drammatica diagnosi.

I controlli e le parole sulla prevenzione

Dopo il responso dei medici Ferguson è stata sottoposta a un ulteriore intervento chirurgico per esaminare la zona attorno al neo maligno e i linfonodi, ma fortunatamente i sanitari hanno constatato che il cancro non si è diffuso. Il livello di attenzione, però, rimane altissimo. Fonti vicine alla duchessa riferiscono che "Sarah dovrà sottoporsi a controlli ogni dodici settimane ma è determinata e spera che dalla sua situazione venga fuori qualcosa di buono".

Come già era accaduto quando annunciò di avere un tumore mammario, e come è accaduto con l'annuncio choc di re Carlo, la notizia dei drammi reali ha alzato il livello di attenzione sullo screening per la prevenzione dai tumori e di questo Sarah Ferguson si è detta estremamente felice. "È rincuorata nel vedere che c'è stato un aumento delle persone che controllano i dettagli del melanoma sul sito web del servizio sanitario nazionale dopo aver reso pubblica la sua diagnosi", conclude il Daily Mail. Nelle prossime settimane Ferguson potrebbe parlare dell'argomento nel suo podcast.