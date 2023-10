"Se balbetto in diretta...". L'avviso di Fedez prima dell'ospitata da Fazio

Mancano poche ore all'intervista che Fedez ha deciso di rilasciare a Fabio Fazio. Dopo l'ospitata saltata a "Belve", il rapper ha scelto di accettare l'invito di Fazio a "Che tempo che fa", sul Nove, per parlare di salute mentale e degli ultimi drammatici mesi vissuti tra depressione e ricovero in ospedale per un'emorragia interna causata da un'ulcera intestinale. L'intervista andrà in onda intorno alle ore 22, ma Federico Lucia poco fa ha voluto fare una precisazione riguardo alla sua ospitata. Una sorta di "allert" che svela molto dei suoi problemi psicologici.

Fedez a "Che tempo che fa"

Dopo essere stato ospite del podcast "Muschio Selvaggio", Fabio Fazio ha convinto il rapper a andare ospite nella sua trasmissione per parlare della sua vita e del tema della salute mentale, del quale Fedez avrebbe voluto parlare a "Belve" prima che la sua intervista su RaiDue saltasse. Poco fa, attraverso le storie del suo canale Instagram, il rapper ha ricordato l'appuntamento sul Nove ai suoi follower e ha anticipato di cosa parlerà in studio. " Parlerò di un tema importante, la salute mentale, e di cose di cui non ho mai parlato in pubblico e per questo sono abbastanza agitato" , ha confessato il rapper nel video condiviso sui social. Da Fazio è probabile che Federico Lucia parli del tumore scoperto nel marzo 2022 e dei difficili mesi trascorsi dopo l'operazione, ma anche della depressione, del disastroso festival di Sanremo e del recente ricovero. Ricordando l'appuntamento televisivo, poi, il cantante ha voluto avvisare i suoi seguaci di ciò che potrebbero vedere in diretta.

L'avviso di Fedez al pubblico