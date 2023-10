Fedez torna a casa. Dimesso dopo 8 giorni dal Fatebenefratelli: come sta

Fedez ha lasciato l'ospedale Fatebenefratelli, dove era ricoverato dallo scorso giovedì. Il cantante è stato dimesso nel pomeriggio (venerdì 6 ottobre) ed è uscito dalla clinica scortato dalla moglie Chiara e dal padre Franco. Gli ultimi esami di questa mattina hanno avuto esito positivo, così è arrivato il via libera alle dimissioni firmate di questo pomeriggio. Già nella giornata di ieri era arrivata la conferma che il peggio era passato e se tutto procederà come previsto dai medici, Fedez farà ritorno al tavolo dei giudici per i live di X Factor, al via il 26 ottobre.

Il padre, Franco Lucia, ha raggiunto il figlio all'ospedale Fatebenefratelli intorno all'ora di pranzo, facendosi largo tra giornalisti e curiosi. Il reparto di Chirurgia della clinica - dove Federico Lucia era ricoverato dal 28 settembre scorso - è rimasto blindato fino all'uscita del rapper. A seguire, intorno alle ore 15, è arrivata anche la moglie del cantante. Chiara Ferragni è arrivata a bordo di un van nero ed è entrata al Fatebenefratelli senza rilasciare dichiarazioni. Poi, intorno alle 17.30 il rapper è uscito dall'edificio e sorridendo ha rilasciato un primo commento a caldo: "Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e sopratuttto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui ".

Il malore e il ricovero

Tutto è cominciato giovedì 28 settembre. Fedez stava per partire per Los Angeles quando ha accusato forti dolori addominali, che lo hanno costretto a contattare il 118. Trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli, il rapper è stato sottoposto a una serie di accertamenti, che hanno rilevato un'emorragia interna in corso. Il cantante è stato subito suturato con un intervento in endoscopia, che ha evidenziato la causa del sanguinamento: due ulcere intestinali. Dopo l'operazione Fedez è stato sottoposto a due trasfusioni di sangue, ma nonostante le cure, anche farmacologiche, l'artista non dava segni di miglioramento.

Il silenzio dei genitori e della Ferragni

Ad alimentare i timori sulle sue condizioni di salute è stato anche il silenzio dei genitori del rapper, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, che per giorni hanno evitato le domande dei giornalisti assiepati davanti all'ingresso del Fatebenefratelli. "Dobbiamo essere forti per lui", si era limitato a dire il padre del rapper. Anche la moglie, Chiara Ferragni, ha scelto la linea del silenzio prendendo le distanze dai social network e rimanendo vicina al marito. A parlare sono stati i medici e gli esperti, che hanno rivelato che le ulcere non sono una conseguenza diretta dell'intervento subito da Fedez lo scorso marzo per rimuovere il tumore al pancreas. "Può capitare, è un evento relativamente raro, ma succede", ha detto il professor Massimo Falconi, che operò Fedez al pancreas.

La nuova emorragia e i miglioramenti