“C'è tensione”. Perché tra Charlene e Alberto c'è qualcosa che non va

Per i media Alberto e Charlene non sarebbero una coppia felice. Perfino il linguaggio del corpo evidenzierebbe una certa tensione tra loro. Impossibile dire se, al di là delle note ufficiali che smentiscono le voci di una presunta separazione, ci sia davvero qualcosa che non va tra i due. Però proprio il comportamento in apparenza distaccato delle Loro Altezze Serenissime potrebbe suggerire una teoria diversa.

Qualcosa non torna

La coppia di Charlene e Alberto non ha mai convinto davvero i media. Resiste al tempo la voce secondo cui la principessa avrebbe tentato la fuga tre volte prime delle nozze, il primo luglio 2011. La sua permanenza in Sudafrica a causa di un’infezione a orecchie naso e gola, poi, non ha fatto altro che rafforzare il gossip sul matrimonio infelice, ormai finito da tempo. Si comincia a perdere il conto delle volte in cui le Loro Altezze Serenissime sarebbero state sull’orlo della separazione secondo i tabloid. L’ultima indiscrezione in merito è stata lanciata dal magazine Royauté e subito smentita da Palazzo Grimaldi. Per non parlare del presunto contratto con il quale Alberto si impegnerebbe a versare alla moglie 12 milioni di euro all’anno per evitare lo scandalo del divorzio. A nulla è servito negare o restare in un indifferente silenzio: i rumors tornano ciclicamente e la ragione potrebbe essere non tanto in ciò che Charlene e Alberto dicono o non dicono, ma nel modo in cui si comportano.

Il linguaggio del corpo

Il problema starebbe nel modo in cui Charlene e Alberto interagiscono tra di loro in pubblico. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha spesso evidenziato una certa tristezza nello sguardo di Charlene, un senso di solitudine, di lontananza. Per esempio, commentando le foto dell’E-Prix di Monaco, il 30 aprile 2022, l’esperta ha dichiarato che Sua Altezza Serenissima apparirebbe “emotivamente isolata”, “pensierosa” e “distante dalla sua famiglia”, mentre Alberto mostrerebbe sicurezza e “ottimismo” . Anche il clamoroso bacio della coppia al Fram Museum di Oslo, avvenuto il 22 giugno 2022 e che poteva zittire i più critici, è stato etichettato da molti come un gesto impacciato, ostentato, fasullo. Il leitmotiv è sempre lo stesso: Charlene sarebbe distaccata, Alberto farebbe di tutto per dare al pubblico l’immagine di una famiglia felice, ma i due sarebbero lontani anni luce.

Principi in imbarazzo

Il 7 marzo scorso Alberto e Charlene hanno visitato il Testimonio Nursery di Monaco e secondo Judi James la principessa sembrava più a suo agio, più “rilassata” con i bambini che con il marito. Tuttavia quando Le Loro Altezze Serenissime si sono ritrovate uno accanto all’altra avrebbero assunto delle pose “goffe, che suggeriscono un disagio interiore…Non c’è alcuna interazione nella coppia” e Charlene si terrebbe sempre un passo indietro rispetto al marito.

Tensione nella coppia

Stessa storia per quanto riguarda l’evento dello scorso 24 marzo: il principe Alberto e la principessa Charlene (elegantissima in un abito argento di Akris) hanno partecipato al Monaco Women Forum Awards. Proprio in contemporanea con il gossip di Royauté su una possibile separazione. Al di là di questi pettegolezzi, però, l’esperta Judi James avrebbe notato, ancora una volta, qualcosa di strano nell’atteggiamento della coppia: “All’apparenza, quasi come messaggio ufficiale dal loro linguaggio del corpo…la coppia adotta pose molto regali. Sono fianco a fianco, postura eretta, sorrisi stampati sulla faccia...ma anche segnali latenti di tensione”. Charlene, sostiene la James, “con il suo sguardo dolce crea una leggera aria di vulnerabilità…Sembra che guardi Alberto come qualcuno che le offre supporto e lui mette il braccio destro intorno a lei come se la presentasse al pubblico. Sembra un gesto di incoraggiamento verso qualcuno che è timido”. Il principe sembrerebbe più “sicuro di sé” , mentre Charlene apparirebbe “reticente”.

Charlene come Meghan

Judi James ha addirittura paragonato la principessa Charlene a Meghan Markle, sostenendo che entrambe siano delle outsider, seppur per motivi diversi: “Il linguaggio del corpo mostra delle similitudini in Meghan e Charlene, suggerendo una affinità nella strategia di sopravvivenza [conseguente] all’ingresso in una famiglia reale straniera. Entrambe hanno la tendenza ad apparire modeste. Entrambe…sono conosciute per la loro bellezza e per il loro talento professionale” , ma avrebbero fatto affidamento su un atteggiamento “più vulnerabile” per farsi accettare e amare dal pubblico. Ciò implicherebbe, dichiara la James, anche lasciare la scena ai rispettivi mariti, farsi da parte per lasciarli brillare. Un parere molto interessante, questo, su cui forse molti non saranno d’accordo, ma che stimola due domande relative a Charlene: da cosa deriverebbe questa timidezza? E se fosse la causa del gossip sulla separazione?

Una principessa un po’…riottosa?

E se fossero proprio la timidezza e la discrezione a trarci in inganno? Nessuno può escludere categoricamente che la principessa Charlene sia davvero reticente per carattere, poco incline ai sorrisi, magari introversa, ma non per questo infelice o sull’orlo del divorzio. Forse non è una principessa carismatica e solare al pari di Grace Kelly, ma ciò non implica che voglia fuggire il più lontano possibile dal Principato. Persino la sua chiacchierata assenza al Ballo della Rosa del 2023 potrebbe essere interpretata in tal senso. Sua Altezza Serenissima vorrebbe evitare la sovraesposizione mediatica (benché non sia possibile smentire a priori una rivalità con la principessa Caroline) e non amerebbe le luci della ribalta. La sua linea di condotta, modellata sulla sua personalità, potrebbe prevedere un accurato “dosaggio” delle apparizioni pubbliche. Non sarebbe certo la prima royal riottosa al mondo e questa non è certo una colpa. In fondo non sta scritto da nessuna parte che una principessa debba essere per forza estroversa, oppure ostentare sorrisi per compiere al meglio il suo dovere.