Sei anni fa moriva Fabrizio Frizzi. Il ricordo di Clerici e Conti: "Come se tu fossi qui"

Se anni fa se ne andava all'improvviso Fabrizio Frizzi. Era il 26 marzo 2018. Il conduttore fu stroncato da un'emorragia cerebrale e spirò all'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo una notte di agonia. Solo dopo la morte si scoprì che il popolare conduttore stava combattendo una difficile battaglia contro il cancro, scoperto cinque mesi prima in seguito a un'ischemia celebrale.

Il ricordo dei colleghi sui social

Sei anni dopo il drammatico lutto, che ha segnato il mondo della televisione italiana, gli amici e i colleghi hanno voluto ricordarlo sui social network con un messaggio di affetto e cordoglio. E' stata Antonella Clerici a rompere il silenzio nel triste giorno dell'anniversario della morte di Frizzi, pubblicando sulla sua pagina Instagram una foto insieme all'amatissimo conduttore e a un altro popolare volto Rai, Carlo Conti. L'immagine, che immortala Frizzi, Clerici e Conti, racconta di un momento di gioia di sei anni fa, quando ancora Frizzi e la sua famiglia speravano di sconfiggere la malattia. "Ricordo quella giornata di sorrisi quando ancora c'era una speranza. Sono passati sei anni ma sei sempre con noi", ha scritto Antonella Clerici sul web, ricordando il collega e la moglie, Carlotta Mantovan, che ancora oggi piange la prematura scomparsa del compagno. Anche Carlo Conti ha condiviso la foto sui social, scrivendo semplicemente: "Caro Fabri, sei sempre con noi".

La difficile battaglia di Frizzi

Gli ultimi terribili mesi Fabrizio Frizzi li visse davanti ai telespettatori, ma scelse di non parlare pubblicamente del suo dramma. Scelse la via della compostezza e del sorriso con il quale accoglieva ogni sera su RaiUno i telespettatori de L'Eredità nonostante le cure. "Sapevamo che stava male. Sapevamo che non voleva che se ne parlasse per paura di dover smettere di lavorare ed abbiamo tutti rispettato questo suo desiderio, la Rai per prima", rivelò Giancarlo Magalli pochi giorni dopo la scomparsa del conduttore. Lui stesso aveva detto tra le righe al Corriere della sera che stava combattendo una guerra impossibile: "Non è ancora finita, lotto come un leone, e se guarirò racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca scientifica, la stessa ricerca che ora mi sta aiutando".

diffusi in tutto corpo, scoperti dopo l'ischemia avuta in diretta a L'Eredità nel 2017, però non gli hanno dato scampo e a soli 60 anni Fabrizio Frizzi ha lasciato la famiglia, i colleghi, gli amici e il suo amato pubblico.