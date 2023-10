"Sei la bimba più bella del mondo...". Belen torna a sorridere con la figlia Luna Marì

Belen torna a sorridere. Così, dopo un periodo un po' difficile, la showgirl argentina torna a riabbracciare Luna Marì, la figlia nata dall’amore con l’ex gieffino Antonino Spinalbese, e a ringraziare il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Da giorni, infatti, trapelano indiscrezioni sulle condizioni di salute della Rodriguez dopo che è stata avvistata in una clinica a Padova, la stessa in cui partorì la figlia.

L’amore per la figlia Luna Marì

Proprio recentemente Belen è tornata sui social dopo un periodo di assenza che aveva fatto allarmare i fan: "Mi siete mancati tanto" , aveva scritto in una Instagram Stories in cui si mostrava sorridente in macchina con il viso acqua e sapone e abito floreale. Adesso, sempre sulla piattaforma di Mark Zuckerberg, l’ex conduttrice de Le Iene è tornata a pubblicare contenuti sulla sua vita privata. Questa volta senza ritrarsi direttamente, ma mostrando la sua secondogenita. Mamma e figlia, a quanto pare, fanno colazione insieme e mentre la bambina prova a mangiare latte e cereali con il cucchiaio, la showgirl argentina sorride in sottofondo e afferma: "Sei la bimba più bella del mondo" . Tuttavia, ancora non è ben chiaro il luogo in cui le due si trovavano insieme; infatti, proprio in questo periodo molto complicato per Belen, a prendersi cura della piccola è stato il padre Antonino Spinalbese.

L’affetto del fidanzato Elio

Che questo non sia un periodo rose e fiori per Belen ormai è noto. A dare l’allarme ai fan era stata l’ospitata disertata nello show della seconda serata di Rai Due, Stasera c’è Cattelan; ma a preoccupare ulteriormente il pubblico e i follower più affezionati alla bella argentina erano state le parole di Fabrizio Corona a Domenica In: "Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene" . Poi l’avvistamento nella clinica di Padova in cui ha partorito Luna Marì.