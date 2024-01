Selfish, l'ira dei fan e le scuse: cosa succede tra Britney Spears e Justin Timberlake

È tornata la pace tra Britney Spears e Justin Timberlake. Nelle scorse ore la popstar statunitense si è pubblicamente scusata con l'ex fidanzato dopo le durissime accuse messe nero su bianco nel suo libro "The woman in me". I fan di Britney però non sembrano voler perdonare l'ex NSYNC visto il boicottaggio messo in atto dopo l'uscita del nuovo singolo di Timberlake, "Selfish", che ha lo stesso titolo di un brano della Spears uscito nel 2011.

I fan di Britney boicottano Timberlake

Tre mesi fa Justin Timberlake era in mezzo a una vera e propria shitstorm a causa delle rivelazioni fatte da Britney Spears nella sua biografia sulla fine della loro relazione. La popstar lo aveva accusato di averla forzata ad abortire e aveva rivelato di essere stata lasciata gelidamente, e dopo ripetuti tradimenti, tramite sms dall'ex NSYNC. Justin era rimasto in silenzio lasciando la sua difesa nelle mani della moglie, Jessica Biel, che sui social aveva invitato tutti a abbassare i toni per una vicenda avvenuta oltre vent'anni fa. Oggi, a distanza di tempo, Timberlake è tornato sulla scena musicale con un nuovo brano - "Selfish" - che ha lo stesso identico titolo di una canzone di Britney uscita nel 2011. Così i fan della popstar hanno deciso di boicottarlo, considerando la sua scelta un affronto all'ex compagna.

Dal 25 gennaio, giorno di uscita del nuovo singolo di Timberlake, su Spotify è in atto una vera e propria guerra all'ascolto e i fan di Britney sono riusciti a fare tornare in classifica il brano della popstar americana a discapito di quello di Timberlake con un vero e proprio tam-tam sui social network. Sorpresa del ritorno in classifica del suo pezzo, a tredici anni di distanza dalla pubblicazione, la Spears è voluta intervenire per difendere l'ex e placare gli animi.

Britney Spears, le scuse a Justin

Dopo avere disattivato il suo account per alcune settimane, Britney Spears è tornata su Instagram con nuovi video. Nell'ultimo ha condiviso il remake acustico di "SexyBack" - brano di Justin Timberlake del 2006 - con la partecipazione di Jimmy Fallon e si è voluta scusare pubblicamente con l'ex fidanzato. "Voglio scusarmi per alcune delle cose che ho scritto nel mio libro. Se ho offeso una delle persone a cui tengo veramente sono profondamente dispiaciuta", ha scritto Britney Spears sul web, riferendosi ai capitoli del suo libro relativi alla dolorosa storia d'amore con Timberlake. "Volevo anche dire che sono innamorata della nuova canzone di Justin Timberlake "Selfish". È così bella e come mai ogni volta che vedo Justin e Jimmy insieme rido così tanto?", ha concluso Britney, elogiando la musica dell'ex compagno e cercando di mettere fine al boicottaggio social messo in atto dai suoi fan.