Selvaggia Lucarelli e le polemiche: lo "strano" caso di Ballando con le stelle

Ormai abbondantemente superato il giro di boa di Ballando con le stelle, si può affermare che c'è un filo conduttore che lega tutte le puntate finora trasmesse del programma di Rai1: le polemiche di/per/contro Selvaggia Lucarelli. Il giudice della kermesse condotta da Milly Carlucci, volente o nolente, fin dall'inizio dell'edizione si è trovata in mezzo alle polemiche, alcune da lei create alimentate e alcune subite. Ma lei è sempre stata il perno di ogni polemica.

Certo, non sorprende. Uno dei suoi principali ruoli all'interno di Ballando con le stelle è proprio quello di "animare" le dinamiche del programma ma a volta, invece di crearle, le ha subite. È il caso della polemica nata lo scorso agosto, quando venne annunciata la partecipazione del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, come concorrente del programma. Il Codacons, ma anche tantissimi utenti dei social hanno accusato il giudice di "conflitto di interessi" e questo adagio è andato avanti per tutte le puntate, fin quando Lorenzo Biagiarelli non è stato escluso dalla competizione.

Selvaggia Lucarelli è stata accusata di penalizzare altri concorrenti pur di favorire il compagno e qualcuno ha addirittura ipotizzato maliziosamente che la polemica da lei sollevata in merito alla t-shirt della X Mas indossata durante le prove da Enrico Montesano fosse per escludere l'attore e favorire il compagno. Alla fine, però, per un curioso scherzo del destino (o forse no) Lorenzo Biagiarelli è stato escluso nella puntata immediatamente successiva a quella dopo la quale è scoppiato il caso Montesano. Caso? Vendetta dei fan di Biagiarelli? Chissà, rimarrà uno dei misteri di questa edizione.

E che dire, poi, della polemica scoppiata alla prima puntata, quando Selvaggia Lucarelli si è beccata un sonoro "tr..." da parte di Iva Zanicchi per un commento della giurata dopo la sua performace? Per non parlare, poi, dello scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Anche in questo caso, la giornalista è stata attaccata dalla coreografa e tra le due c'è stato un botta e risposta, causticamente chiuso da Selvaggia Lucarelli, che ha accusato la Smith di covare rancore perché vorrebbe per sé tutte le luci della ribalta. Per non parlare, poi, dello "scazzo" con Guillermo Mariotto che l'ha definita "scimmia sguaiata" all'ennesimo attacco della giurata contro Iva Zanicchi.

Qualunque sia il caso, Selvaggia Lucarelli è sempre al centro della polemica. Come il prezzemolo, direbbe qualcuno. O come la cicoria, direbbero altri. Ma Ballando con le stelle non sarebbe lo stesso senza di lei. E scegliete voi se in meglio o in peggio. Questa è solo una considerazione.