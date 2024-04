"Sempre con una guardia del corpo". Fedez a Roma tra sicurezza e incontri segreti

L'intervista di Fedez a Belve andrà in onda martedì 9 aprile in prima serata e della lunga chiacchierata tra il rapper e Francesca Fagnani si conoscono già alcune anticipazioni. Quello che ancora non si conosceva, invece, è ciò che è successo a Roma prima e dopo la registrazione del programma di Rai2. Nella capitale Federico Lucia si è trattenuto due giorni in compagnia della sua assistente, Eleonora Sesana, e i paparazzi della rivista Chi lo hanno seguito, documentando la visita a sorpresa del rapper in un'agenzia internazionale di comunicazione.

L'incontro di lavoro a Roma

Cosa sia andato a fare Fedez negli uffici della View Point Strategy, agenzia di comunicazione internazionale che si occupa di media, pubbliche relazioni e strategie digitali, non è chiaro. Ma di mezzo potrebbe esserci ancora una volta Chiara Ferragni, che con il suo Pandoro-gate ha compromesso anche il rapper, che ha avuto un duro contraccolpo social dopo lo scoppio del caso. Fedez si è intrattenuto per alcune ore negli uffici dell'agenzia "che ha come Ceo Francesca Immacolata Chaouqui, esperta in lobbying & pubblic affairs e coinvolta nell'inchiesta Vatileaks", riporta il settimanale Chi. L'incontro potrebbe, però, essere legato anche al nuovo podcast che Fedez e Mr Marra vorrebbero fare partire nei prossimi mesi dopo l'addio a Muschio Selvaggio, tornato nelle mani di Luis Sal fino a quando il tribunale non si esprimerà in merito alla loro controversia.

Le serate da single con l'assistente

Il tutto nella massima sicurezza. Già, perché Fedez, sia quando era sposato sia ora che è tornato single, si fa scortare da una guardia del corpo e a Roma la sua body guard non lo ha perso di vista neppure per un attimo, come documenta il servizio della rivista. Nella capitale, però, il cantante di Rozzano ha trovato anche il tempo di divertirsi, facendo tappa prima nell'esclusivo club Soho House e poi nella discoteca Sanctuary. Al suo fianco, sia nei momenti di lavoro che in quelli di svago, c'è sempre stata lei, Eleonora. "La sua fidata e onnipresente assistente personale. E, essendo i due inseparabili, si è persino vociferato di un'amicizia affettuosa", riporta ancora Chi. Non è certo una novità che, dopo l'addio all'ex moglie, il rapper si sia dato alla pazza gioia. Ma nell'articolo dedicato alla fuga romana di Federico Lucia si scopre anche che nell'ultimo viaggio a Londra Fedez è stato "visto con tre amiche in un esclusivo club londinese".

Insomma,è sempre più lontana e Fedez sempre più single e spensierato.