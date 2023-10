"Va ringraziato": quella voce dell'esperto sulla salute di Fedez

Il ritorno a casa di Fedez sta facendo parlare più del suo ricovero. Subito dopo avere lasciato l'ospedale Fatebenefratelli - dove è rimasto ricoverato per otto giorni a seguito di una emorragia interna causata da due ulcere intestinali - il rapper è tornato a parlare pubblicamente. Prima attraverso le pagine del Corriere, dove ha acceso i riflettori sull'importanza della salute mentale, poi sui social network rivolgendosi ai suoi follower e invitandoli ad andare a donare il sangue, vista la drammatica esperienza vissuta. Così Avis e psichiatri lo hanno ringraziato pubblicamente.

Dopo l'appello di Fedez le donazioni sono raddoppiate tra i giovanissimi e l'Associazione Nazionale Volontari Italiani di Sangue ha fatto sapere che centinaia di richieste di informazione sono arrivate anche attraverso i canali social dell'Avis. "L'effetto Fedez", lo hanno ribattezzato i media e una reazione simile è arrivata anche dagli psichiatri.

"Ha infranto stigma sulla salute mentale"

Emi Bondi, presidente della Società italiana di psichiatria, ha ringraziato pubblicamente il rapper a margine dell'evento per i centocinquant’anni della Società italiana pediatri svoltosi a Roma. " Dobbiamo ringraziare tanto e pubblicamente Fedez. Chi ha visibilità o ruoli e può far sentire la sua voce è importante che parli, come ha fatto lui, per vincere quello che è ancora un problema per la salute mentale ovvero lo stigma ", ha dichiarato Bondi a pochi giorni dalla Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre il 10 ottobre.

" Mentre oggi non c'è nessuna paura anche a dire che abbiamo un tumore perché sappiamo che ci sono delle cure, abbiamo invece paura di dire che abbiamo un problema di depressione e ansia. Eppure, sono i disturbi più comuni, in Europa una persona su 8 ne soffre. C'è tanta difficoltà a parlarne e questo vuol dire anche non curarlo con tutto quello che significa la sofferenza per la persona, la famiglia e i costi sociali ", ha concluso Bondi.

Fedez, la depressione e lo stress