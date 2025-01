Nuova fiamma per Lewis Hamilton? Chi è l'attrice che ha rubato il cuore al pilota Ferrari

Ascolta ora 00:00 00:00

In attesa di vederlo per la prima volta in pista a bordo della Ferrari (si vocifera settimana prossima), Lewis Hamilton torna a fare parlare di sé per la sua vita privata. Il pilota ha firmato un contratto che lo legherà al team di Maranello fino al 2027 ma al momento, in attesa di testare la Rossa, si starebbe godendo gli scampoli delle vacanze invernali in compagnia della nuova fiamma: Sofia Vergara.

Cosa sta succedendo

Da mesi si vocifera che tra il pilota di Formula 1 e la modella e attrice colombiana sia in corso una frequentazione, ma nelle ultime ore i pettegolezzi si sono trasformati in qualcosa di più concreto. Il sito americano TMZ ha pubblicato le foto scattate da alcuni paparazzi, che immortalano la coppia insieme a pranzo tra sguardi complici e gesti intimi. " Sofia e Lewis sedevano uno accanto all'altro a un tavolo vicino alla finestra e le persone presenti raccontano che Sofia era così coinvolta nella conversazione che non toccava quasi il cibo ", riferisce il sito parlando del pranzo avvenuto in un locale alla periferia di New York tra Lewis Hamilton e Sofia Vergara. " Sembrano completamente innamorati. Sguardi civettuoli, gesti giocosi e due celebrità sexy e ricche" , riferisce il portale americano pubblicando gli scatti della coppia, che però non ha ufficializzato alcun coinvolgimento, come spiega TMX: " Non è ancora chiaro se questi due siano ufficialmente una coppia" .

Gli ex famosi

Vergara, 52 anni, colombiana naturalizzata americana, è reduce da un burrascoso divorzio con l'attore Joe Manganiello, al quale è stata sposata per otto anni, mentre in prime nozze aveva sposato il compagno di scuola Joe González, dal quale ha avuto un figlio. Dopo una breve frequentazione con il medico americano Justin Saliman, ha calcato il tappeto rosso dei da recenti Golden Globes facendo intuire di essere tornata di nuovo single.

Hamilton, 40 anni compiuti lo scorso 7 gennaio, ha avuto una lunga relazione con la cantante delle The Pussycat Dolls,, da allora il suo nome è stato accostato a quello di Rita Ora, Barbara Palvin, Kendall Jenner e Nicki Minaj per presunti flirt e persino Shakira , con la quale venne paparazzato nell'estate del 2023, quando la popstar colombiana aveva interrotto la lunga relazione con Piqué.