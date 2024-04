"Sono caduta per terra". Cosa è successo ad Alessia Marcuzzi alla conferenza dei David di Donatello

Tutto è pronto per la cerimonia di premiazione della 69ª edizione dei David di Donatello, che si svolgerà negli Studi di Cinecittà a Roma il prossimo 3 maggio. La serata evento sarà trasmessa in diretta in prima serata su RaiUno e a condurre i premi saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. La coppia di co-conduttori ha parlato oggi in conferenza stampa dell'evento, ma negli studi televisivi di viale Mazzini è accaduto anche un inatteso fuoriprogramma, che ha coinvolto Alessia Marcuzzi.

L'incidente della Marcuzzi

Durante la conferenza stampa la conduttrice milanese è infatti inciampata, cadendo a terra. Ad aiutarla a rialzarsi è stato il collega Carlo Conti, che si è subito preoccupato delle sue condizioni, ma alla fine la Marcuzzi ha riportato solo un vistoso strappo ai pantaloni. I fotografi presenti alla conferenza non sono riusciti a immortalare la caduta della Marcuzzi, ma lei - attraverso il suo canale Instagram - ha voluto anticipare quanto accaduto. "Come al solito durante la conferenza stampa dei David sono caduta per terra come un sacco di patate volando ai piedi di Carlo Conti", ha confessato lei in un video pubblicato sui social e aggiungendo: "Poi, come se nulla fosse successo, ho ricominciato a correre per le strade di Roma come ai tempi di colpo di fulmine". Infine, Alessia ha chiesto l'aiuto dei fotografi presenti alla conferenza. "Se qualcuno fosse riuscito ad immortalare il momento della caduta lo pregherei di taggarmi o mandare il materiale al mio ufficio stampa… vorrei custodirlo nella mia collezione di cadute storiche assolutamente privata", ha scherzato la Marcuzzi dando appuntamento ai fan ai prossimi David di Donatello.

Cosa aspettarsi dalla serata dei David di Donatello

Come sarà strutturata la serata di premiazione dei David di Donatello lo ha spiegato in conferenza Carlo Conti. "Cercheremo di rendere la cerimonia sempre più uno spettacolo televisivo possibilmente coinvolgente. Il red carpet avrà un'importanza notevole e sarà animato dalla verve e dall'energia di Fabrizio Biggio. Al pubblico, infatti, interessa vedere arrivare gli artisti, vedere i loro abiti e vederli arrivare in sala", ha dichiarato il conduttore toscano, introducendo poi Alessia Marcuzzi e dedicandole parole di stima: "E' una forza della natura, è bellezza, simpatia e professionalità. Ci divertiremo insieme con molta leggerezza provando poco. Dovremo essere noi i primi spettatori". Dal canto suo, Alessia Marcuzzi è apparsa emozionata e ha ironizzato sul suo ruolo: "Prenderò possesso degli studi di Cinecittà e non mi troverete per qualche giorno. Per me sarà un onore incredibile presentare questo evento perché sono una grande estimatrice del cinema italiano. Non uscirò più dal teatro 5". L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo 3 maggio alle 20.

35 su RaiUno.