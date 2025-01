Un anno pieno di “sfide”. Come sarà il 2025 della royal family

Il 2025 non sarà un anno semplice per i Windsor. Anche se il peggio sembra passato, Carlo III e Kate non sono ancora “fuori pericolo”. Il Re mantiene intatto il suo “ottimismo” , ci dicono le fonti, ma secondo i tabloid non è detto che le sue condizioni di salute gli permettano di mantenere il suo proposito per il nuovo anno, ovvero tornare ai ritmi di lavoro precedenti alla diagnosi di tumore. Per quanto riguarda il gelo sceso ormai da tempo tra William e Harry, invece, gli esperti sono del tutto pessimisti e non vedono alcuna speranza di pace. In questa situazione complicata spuntano due nomi inaspettati, che nel prossimo anno potrebbero assumere una certa importanza, aiutando la royal family ad assicurare il futuro della monarchia nonostante le avversità: quelli della principessa Beatrice e della principessa Eugenia.

Una tradizione di buon auspicio per il nuovo anno

La royal family custodisce gelosamente non solo le secolari tradizioni natalizie inaugurate, in diversi casi, dalla regina Vittoria, ma anche una consuetudine relativa al Capodanno, riportata nel volume “At Home With The Queen” di Brian Hoey. Una di quelle abitudini che rendono i Windsor più “accessibili” , come ha detto il Mirror che ha citato il libro, più vicini a noi, con tutte le loro speranze, i loro sogni e le loro paure. Questa tradizione si chiama “la pesca fortunata”. I partecipanti, riuniti a Sandringham, hanno il compito di scrivere su dei bigliettini dei pronostici per il nuovo anno. I foglietti vengono poi inseriti in una sorta di sorta di vaschetta riempita con della sabbia. Poi, a turno, ogni membro della royal family prende un biglietto e lo legge ad alta voce di fronte agli altri. Si tratta di un gioco molto diffuso nel Regno Unito, come ha spiegato il Gianmore National Historical Site, che ha anche una variante: spesso nel contenitore vengono inseriti dei piccoli doni come qualche monetina come augurio di buona fortuna. I Windsor lo hanno personalizzato ulteriormente, utilizzando i bigliettini per scrivere anche i loro pensieri, dei buoni propositi e delle speranze per l’anno nuovo.

I tour del 2025

Chissà se anche quest’anno Carlo III, la regina Camilla, William e Kate hanno seguito questa tradizione e cosa hanno scritto sui loro biglietti. Possiamo immaginare che uno dei desideri per il 2025 sia la completa guarigione del Re e della principessa del Galles. Magari questa speranza non sarà condivisa su un foglietto da leggere di fronte agli altri, ma di certo è molto forte nei loro cuori. Sua Maestà mantiene un atteggiamento “positivo” , come ha dichiarato una fonte al Mirror. Dovrà proseguire le terapie anche nel 2025, ma questo non lo avrebbe mai scoraggiato. Al contrario: starebbe già pensando ai nuovi impegni per l’anno a venire, compresi due viaggi all’estero, uno proprio nel nostro Paese, per la precisione a Roma, l’altro in India, ha annunciato il Sun. Per Carlo sarebbe la 19° volta in Italia. Meno chiari sono i programmi di William e Kate. La coppia, a quanto pare, doveva visitare il Belpaese la scorsa primavera, ma la malattia della principessa avrebbe cambiato i piani e ora non è chiaro se e quando il viaggio verrà recuperato. Tutto dipenderà dalla salute della principessa.

Il lavoro come “medicina dell’anima”

Pare di intuire, attraverso ciò che scrivono i tabloid britannici, che sia per Carlo III, sia per Kate il lavoro sia un toccasana dal punto di vista psicologico, in grado di infondere il coraggio di cui hanno bisogno per proseguire sulla strada verso la guarigione. Il sovrano, in particolar modo, “è felice quando lavora” , come ha rivelato il biografo reale Robert Hardman al People. Su di lui avrebbero un effetto addirittura benefico i tour all’estero. Per esempio il viaggio in Australia dello scorso ottobre avrebbe “risollevato il morale, l’umore e [favorito] la ripresa” del Re. Potremmo dire che Carlo e la nuora stiano usando i doveri ufficiali come una specie di terapia “dell’anima”, ma in modo diverso: il primo cerca di affrontare più impegni possibile (non sarebbe strano se ciò fosse anche una strategia per rassicurare l’opinione pubblica). La seconda sta attenta a dosare la sua presenza agli eventi, ma continua a seguire le cause a cui tiene rimanendo dietro le quinte. Naturalmente questo dipende non solo dalla volontà personale ma, soprattutto, dal consiglio dei medici, dalla risposta alle cure e dal tipo di cancro. In tal senso il 2025 rappresenta un’incognita: le cose potrebbero procedere in questo modo finché non ci saranno cambiamenti sostanziali, che naturalmente speriamo siano positivi e portino presto sia Kate sia il suocero al completo recupero e al ritorno a tutti gli effetti al loro ruolo pubblico.

“Mesi difficili”

Nonostante le premesse relativamente buone gli esperti non sono molto ottimisti per quel che concerne la guarigione del sovrano nel nuovo anno. Il royal editor Chris Ship, citato dal sito 9Honey, ha chiarito: “Il 2025 presenterà ancora delle sfide, finché il Re non sarà fuori pericolo. Sarà ancora molto difficile per lui nei mesi a venire. Non sarà in grado di fare tutto ciò che avrebbe voluto fare. Non potrà fare tutti i cambiamenti che voleva in quanto Re”. Dovrà comunque raggiungere un compromesso con la sua salute, almeno per il momento. “[Carlo] ascolterà i medici, in modo da prendere le cose con calma data la sua età e il trattamento contro il cancro a cui si sta sottoponendo”. Ship si è poi spinto oltre, immaginando anche i prossimi anni del sovrano: “Nessuno può predire quanto durerà il suo regno, naturalmente, ma [Carlo] avrà lo stesso un regno più breve di quello che sua madre ha avuto prima di lui”. Questo è evidente, ma nulla toglie che Carlo III possa realizzare molti dei suoi propositi con il tempo che gli verrà concesso. Anche tutti, perché no. Per quanto riguarda la principessa del Galles, invece, l’esperto è più vago: “Speriamo di veder tornare Kate al lavoro in maniera più attiva, ma nessuno le farà pressione”.

Un ruolo per le principesse Beatrice ed Eugenia?

Da mesi i media si chiedono se le figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson potranno avere, nel nuovo anno, un ruolo di maggior rilievo a corte fino a diventare “working royal”. Nonostante gli scandali del padre potrebbero essere di grande aiuto per Sua Maestà e per la principessa del Galles. Le voci su dei presunti incarichi hanno ripreso forza dopo la partecipazione di Beatrice, incinta del secondo figlio, al Natale di Sandringham. In un primo momento, ha rivelato il Daily Mail, la principessa avrebbe dovuto trascorrere le Feste nella dimora del XVIII° secolo di proprietà della famiglia del marito, Edoardo Mapelli Mozzi. I medici, però, le hanno consigliato di evitare i viaggi troppo lunghi e rimanere nel Regno Unito per gli ultimi mesi di gravidanza. Una fonte ha rivelato a Hello: “Questa è l’istituzione a cui…appartengono…credono [nella monarchia] e nel suo futuro e vogliono fare ciò che possono per supportarla”. Un altro insider, intervistato dal Daily Mail, ha dato qualche informazione in più: “Carlo sta cercando di rinnovare [la royal family] e conta su Beatrice ed Eugenia. Pensa siano diventate due donne intelligenti e incantevoli e che possano essere una reale risorsa…”. Le principesse sono sempre rimaste fuori dai contrasti tra il Re e il loro padre e anche per questo potrebbero rappresentare, come ha riportato Tatler, “l’arma segreta” della famiglia reale.

Il 2025 porterà la pace tra William e Harry?

Né William, né Harry avrebbero intenzione di fare il benché minimo passo verso la pace, secondo gli esperti. “[I Sussex] hanno festeggiato in privato il loro Natale a migliaia di chilometri di distanza…” , ha dichiarato Jennie Bond al Daily Mail, “mentre…la royal family si è messa in mostra, ricevendo un’approvazione pubblica e una pubblicità estremamente positive”. L’esperta si riferisce soprattutto al concerto di Natale organizzato da Kate all’Abbazia di Westminster, registrato lo scorso 6 dicembre e mandato in onda la Vigilia di Natale, ma anche alla sfilata, chiamiamola così, della royal family verso la St. Mary Magdalene Church il 25 dicembre, irrinunciabile tradizione natalizia dei royal britannici. Oltre alla faida tra William e Harry c’è anche un altro problema che ha contribuito a inasprire i rapporti tra le due parti: la questione della security. Il duca di Sussex ha accusato il Ministero dell’Interno e la sua famiglia di averlo privato della scorta dopo lo Megxit. A tal proposito, riferendosi a Harry, la Bond ha proseguito: “Non intravedo alcun progresso nel ricucire i rapporti con il Re e con William nel nuovo anno. Il caso giudiziario contro l’Home Office continua a mettere Carlo in una posizione scomoda”.

“Non sono senza cuore”

Nonostante la faida con la royal family Harry e Meghan sarebbero “felici” di sapere che Carlo e Kate stanno facendo progressi e il loro stato di salute migliora di giorno in giorno. “Non sono senza cuore” , ha evidenziato Jennie Bond. La loro vita, però, non è più a corte e li starebbe mettendo di fronte a una sfida molto seria, che potrebbe incidere sul loro futuro: il contratto con Netflix dovrebbe scadere nel 2025 e nessuno sa se verrà rinnovato. “Che tipo di cose produrranno?” , si è chiesto Chris Ship, pensando a quali idee i Sussex potrebbero realizzare nei prossimi 12 mesi. La docuserie “Polo”, voluta dal duca, è stato un flop. Ora tutto sarebbe nelle mani di Meghan e del suo programma di cucina, disponibile dal 15 gennaio 2025. Dopo mesi di silenzio, lo scorso 2 gennaio, la duchessa ha annunciato la data attraverso un video pubblicato sul suo nuovo profilo Instagram (aperto il 1° gennaio 2025). “Ci sono molte cose in sospeso per i Sussex” , ha dichiarato ancora Ship. Forse è proprio questo il problema: l’incertezza che circonda la carriera della coppia.

“Nessuno sa davvero quali siano i piani per il futuro di Harry e Meghan, dove saranno. È un futuro...indefinito e imprevedibile…Solo Harry e Meghan conoscono i loro piani, o forse nemmeno loro”.

L’esperto ha puntualizzato: