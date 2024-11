“La sua vita è cambiata”. Il lento ritorno alla normalità di Kate Middleton

Ascolta ora 00:00 00:00

Kate Middleton starebbe pian piano tornando ai suoi doveri e alla sua vita di sempre. La malattia, però, avrebbe cambiato profondamente il suo atteggiamento verso la quotidianità e il futuro, influenzando anche il suo modo di intendere il ruolo di principessa e prossima Regina d’Inghilterra. Kate starebbe ridefinendo la sua esistenza secondo diversi parametri, nuove priorità accomunate da una semplice regola personale: “Meno è meglio” .

La nuova Kate

In “Kafka sulla Spiaggia” (2008) Haruki Murakami scrive: “…Quando la tempesta sarà finita probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato…”. La frase sembra aderire alla perfezione al periodo di rinascita che starebbe attraversando Kate. Lo scorso ottobre la principessa era con William a Southport, primo appuntamento pubblico dopo la fine della chemioterapia, annunciata il 9 settembre 2024.

Questo sarebbe solo uno dei primi passi verso il ritorno alla normalità. L’esperto reale Robert Jobson, autore del libro “Catherine. La Principessa del Galles” (Rizzoli, 2024) ha affermato al magazine “Hello!”: “Da quel che so Catherine sta molto bene. È tornata ad allenarsi in palestra e a fare tutte le cose che voleva fare”. La principessa starebbe riprendendo in mano la sua vita e sarebbe pronta a tornare al suo lavoro. Non proprio come ci aspetteremmo, però. La Kate che siamo abituati a vedere starebbe lasciando spazio a una nuova versione di sé. Il cancro avrebbe, almeno in parte, trasformato il suo carattere e il suo modo di fare e di pensare, portandola a rivedere i suoi piani, ciò a cui tiene davvero.

Jobson ha detto in proposito: “Penso proprio che inizieremo a vedere molto più di lei e che svolgerà i suoi impegni, ma continuerà anche a lavorare dietro le quinte”. Si tratterebbe di una scelta ben ponderata, dettata dall’approccio “meno è meglio” , come ha sottolineato l’esperto. La principessa avrebbe deciso di bilanciare le apparizioni pubbliche con il lavoro silenzioso che si svolge lontano dai riflettori. Del resto sono proprio le ore trascorse a organizzare le iniziative, a riflettere sulle tappe da percorrere per raggiungere un obiettivo, ad applicare concretamente le strategie studiate che rendono possibili e pieni di significato gli eventi.

Jobson ha rivelato: “Piuttosto che viaggiare per tutto il Paese tutto il tempo, come era abituata a fare, penso che [Kate] si concentrerà sugli eventi di maggior impatto. Se farà a modo suo tornerà gradualmente a fare le cose importanti per lei: perché non vuole ammalarsi di nuovo ma anche, come mi è stato riferito, perché ora ha una prospettiva diversa”.

La famiglia prima di tutto

Kate deve stare attenta a non esagerare con gli impegni, dovrà comunque rimanere sotto controllo medico, ma secondo Jobson il suo cambiamento interiore sarebbe dettato anche da un diverso punto di vista lasciatole proprio dall’ansia, dalla paura e dall’incertezza provate per mesi a causa del tumore. “Si concentrerà sulla famiglia, mentre gestirà gli eventi più importanti. Penso che William sia entusiasta del suo ritorno, ma non credo che ciò sia necessariamente un segnale della ripresa di un grande numero di eventi, uno dopo l’altro”.

Selezionando gli appuntamenti, poi, la principessa del Galles avrebbe a disposizione più tempo per i figli e, nello stesso tempo, riuscirebbe a dar vita, insieme a William, a progetti meglio strutturati e con una maggiore eco mediatica. Poco importa se saranno di meno. In fondo sarebbe più giusto privilegiare la qualità, invece della quantità. Jobson ha chiarito: “Con ogni probabilità [William e Kate] si rendono conto che fare molto di qualcosa tutto il tempo ne riduce l’impatto. Con Catherine, che è la star principale della royal family, si può fare una dichiarazione più grande mostrandosi di meno”.

In questa scelta di eventi rientrerebbero anche i tour ufficiali a partire dal 2025. Jobson ha menzionato la possibilità, già riportata dai giornali, di una visita dei principi in Italia: “Cominceranno a viaggiare di nuovo e mi aspetto che facciano almeno un tour l’anno prossimo. Mi aspetto un viaggio in Canada…e l’Italia è il tipo di visita che potrebbero compiere in due o tre giorni”.

“…La malattia è stata un’esperienza che le ha cambiato la vita. [Kate] ha cambiato il modo di vivere la sua vita e credo che farà le sue scelte. La sua priorità è ancora la famiglia”.

L’esperto ha concluso: