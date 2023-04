"Troppo sexy". Ma l'ex suor Cristina non ci sta: così replica alle accuse

Da quando ha svestito gli abiti sacri, Cristina Scuccia - da tutti conosciuta come suor Cristina - è stata criticata su più fronti. Il ritorno in tv, con le ospitate a Verissimo e la prossima partecipazione all'Isola dei famosi, l'hanno messa nel mirino del pubblico e il popolo dei social è stato a tratti durissimo con lei per il suo cambiamento esteriore. " E' sempre in tv ", l'hanno accusata di recente sul web. E a queste critiche si sono aggiunte quelle legate all'uscita del suo nuovo singolo. Nel videoclip l'ex suor Cristina appare sexy e disinibita e questo l'ha fatta finire di nuovo al centro della polemica. Ma lei, sulle pagine di Repubblica, si è difesa: " Mi criticavano da suora e mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare? ".

Subito dopo la pubblicazione del suo brano "La felicità è una direzione", sul web il popolo dei social si è letteralmente diviso. Da una parte ci sono quelli che sostengono la sua rinascita laica senza rinnegare il passato, dall'altra ci sono i più critici che vedono nella sua trasformazione un'ostentazione eccessiva. E così, sotto ai suoi post Instagram, si sono accumulate tante lusinghe quanto critiche mettendo al centro di una vera bufera mediatica.

La replica di suor Cristina

Il commento più ricorrente che si legge sui social è quello di essere diventata " troppo sexy " rispetto al suo passato monastico. Ma se su Instagram l'ex suor Cristina si è guardata bene dal rispondere agli hater, sulle pagine di Repubblica la Scuccia si è lasciata andare a un amaro sfogo legato proprio al suo recente cambiamento: " A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa. Ma l'unico giudizio che m'importa è quello del Signore. E a chi parla senza conoscermi, dico: mi farò conoscere meglio. Del resto, siamo tutti creature imperfette e fragili ".

L'esperienza all'Isola dei famosi