Stefano De Martino, le prime parole dopo la morte di papà Enrico

Per la prima volta dopo la prematura scomparsa del padre - morto all'età di 61 anni dopo una breve malattia - Stefano De Martino rompe il silenzio. Subito dopo il grave lutto familiare il conduttore di Affari tuoi si è chiuso in un doloroso silenzio. Non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in occasione dei funerali, che si sono svolti il 20 gennaio a Torre del Greco, e si è allontanato dai social network, pubblicando solo contenuti legati al suo lavoro. Una scelta precisa che i fan hanno compreso e accolto.

Il messaggio sui social

Stefano De Martino ha scelto di mantenere privato un momento difficile e doloroso come la scomparsa di un genitore, a cui non si è mai davvero pronti. Nonostante ciò, nelle scorse ore, il conduttore ha voluto omaggiare il padre con un messaggio. Poche parole prese in prestito da un'altra pagina Instagram come citazione per dire che il padre, nonostante la morte, rimane ancora presente nella sua vita. " Il mio nome ha la voce di mio padre ", è la frase che è comparsa nelle Stories del profilo Instagram di Stefano De Martino, che ha ripubblicato un'illustrazione dell'artista Marcello Maloberti.

Le parole al funerale

La dedica arriva cinque giorni dopo il funerale di Enrico De Martino. In quell'occasione Stefano si era trincerato dietro agli occhiali da sole scuri ed era rimasto saldamente al fianco della madre, Maria Rosaria, e dei fratelli Davide e Adelaide, ma in silenzio. Troppo difficile parlare in un momento così doloroso. Fuori dalla chiesa di Torre del Greco, però, portando a spalla il feretro del padre insieme ad altri amici e parenti, si era lasciato sfuggire poche parole: " È stato il miglior papà" . A sostenerlo c'erano anche l'ex moglie, Belen Rodriguez, e l'ex fidanzata nonché amica, Emma Marrone. Dalla Rai, invece, era arrivato un comunicato di vicinanza in attesa che il conduttore tornasse in studio a registrare le nuove puntate di Affari tuoi.

Negli scorsi giorni, infatti, sono andate in onda le registrazioni fatte prima della scomparsa di Enrico De Martino. Secondo alcune indiscrezioni Stefano dovrebbe tornare in studio durante la prossima settimana. Un modo per cercare di tornare alla normalità dopo il doloroso lutto.