"Ha rifiutato Sanremo 2025". Il retroscena su Antonella Clerici e il Festival

Il festival di Sanremo 2025 sembra essere una patata bollente che nessuno vuole prendere. I nomi sul piatto sono tanti e qualcuno pare abbia già rifiutato di condurre la prossima edizione della kermesse canora. Tra questi ci sarebbe Antonella Clerici. La conduttrice è impegnatissima in tv con il programma quotidiano "È sempre mezzogiorno" e con la trasmissione serale "The Voice". Progetti che continuano a macinare ascolti e che - secondo le ultime voci - avrebbero indotto i vertici di viale Mazzini a prenderla in considerazione per Sanremo 2025. Ma la risposta della conduttrice sarebbe stata "no, grazie".

Le parole della Clerici su Sanremo 2025

La scorsa settimana sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, che le aveva dedicato la copertina, Clerici aveva già messo le mani avanti e a domanda diretta del giornalista ("Sanremo 2025 è un'ipotesi praticabile?") aveva risposto: " Diciamo che non è un'opzione primaria. Poi magari in futuro, prima di finire la carriera, vedremo. Ma in questo momento no: Sanremo non è nei miei pensieri". Le stesse parole che aveva pronunciato settimane prima su Chi, dove aveva aggiunto: "Molti si stanno tirando indietro ed è giusto. Dopo il Sanremo di Amadeus anche io direi no". A giudicare dagli ultimi rumor circolati nell'ambiente, il "no grazie" la conduttrice lo avrebbe detto davvero ai vertici Rai.

L'indiscrezione sul rifiuto della Clerici

A rivelarlo è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, che attraverso il proprio account X ha portato alla luce il retroscena. "Ad Antonella Clerici è stato offerto Sanremo in coppia e ha rifiutato, vuole farlo da sola...", ha scritto sui social, aggiungendo una personale opinione sul caso: "Ha ragione. Non è la valletta di Conti o la badante di Cattelan, ha curriculum, esperienza, titoli di successo per fare da sola. Al momento giusto". Secondo i beneinformati ad Antonella Clerici, già esperta in programmi musicali grazie a The Voice Senior e The Voice Kids, i vertici di viale Mazzini avrebbero proposto una conduzione a due, ma sul nome del secondo presentatore non sono emersi dettagli.

Antonella Clerici ospite a Belve

Della proposta e del presunto rifiuto Clerici potrebbe parlare con Francesca Fagnani. La conduttrice sarà ospite di Belve per un'intervista martedì 23 aprile. Lo studio del programma di Rai2 potrebbe essere il posto giusto per svelare se davvero c'è stata una proposta per Sanremo 2025 da parte della Rai e se lei l'ha rifiutata.

Quello che è certo e che, al momento, il ruolo di direttore artistico e conduttore del prossimo festival di Sanremo rimane vacante.