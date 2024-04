"Ho tentato il suicidio a 18 anni". Poi la crisi con Chiara. Fedez si confessa a Belve

Pochi secondi di video e due confessioni che fanno già discutere. A poche ore dalla messa in onda dell'ospitata di Fedez a Belve trapelano nuove indiscrezioni sul contenuto dell'intervista che Federico Lucia ha rilasciato a Francesca Fagnani. Il rapper ha registrato la puntata, che lo vedrà protagonista stasera del programma di Rai2, il 28 marzo scorso e in quell'occasione aveva mostrato i camerini Rai attraverso alcune storie Instagram. Subito dopo la registrazione dell'intervista con Francesca Fagnani, l'AdnKronos aveva anticipato che Fedez si è commosso rispondendo alle domande della conduttrice sulla famiglia, i figli Leone e Vittoria e sulla crisi con Chiara Ferragni, che li ha portati a una separazione che in pochi si aspettavano.

Ferragnez, i motivi della separazione

Oggi, a poche ore dalla seconda puntata di Belve, arrivano nuove anticipazioni su Fedez e la sua intervista. Alla Fagnani il cantante di Rozzano ha confessato che a accelerare la crisi con Chiara Ferragni è stato proprio il Pandoro gate. "Mi chiede se ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, si", ha risposto con decisione Fedez, quasi a volersi togliere uno dei tanti sassolini dalla scarpa raccolti negli ultimi anni. Così la padrona di casa ha insistito: "Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?". E a quel punto la reazione del rapper sarebbe stata molto forte e irritata, ma contenuta dalla conduttrice che ha provato ad affrontare l'argomento crisi in un altro modo: "Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?". Dopo un'iniziale ritrosia, il rapper ha parlato delle ragioni che hanno portato all'addio, commuovendosi salvo poi tornare combattivo quando Francesca Fagnani gli ha chiesto conto dei pettegolezzi sui suoi presunti tradimenti: "Così mi fai subito smettere di piangere".

Le droghe e il tentato suicidio

A Belve Fedez non ha parlato solo della Ferragni e della fine dell'amicizia con Luis Sal, ma anche del suo passato, degli anni dell'adolescenza irrequieta e dei suoi trascorsi con la droga. "Ho tentato il suicido a 18 anni", ha rivelato a sorpresa il cantante, parlando degli effetti delle droghe che prendeva, che lo hanno portato a un passo dal compiere un gesto estremo. Nell'intervista rilasciata alla Fagnani c'è stato spazio anche per temi spinosi come politica e attivismo, ma anche per alcune provocazioni legate alla sua figura: "Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa... così di punto in bianco?". L’intervista integrale di Fedez a Belve andrà in onda martedì 9 aprile dopo le ore 21.

