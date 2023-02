Togli la fede, metti la fede: cosa c'è dietro il gesto della Ferragni

C'è chi smentisce e chi alimenta. A quanto pare, a Chiara Ferragni e Fedez piace alimentare il gossip e l'ultimo post condiviso dall'imprenditrice digitale sulla sua pagina Instagram sembra andare proprio in questo senso. Così, dopo giorni di indiscrezioni e rumor sul presunto divorzio e la fantomatica crisi, ecco la risposta che gli adepti dei Ferragnez aspettavano. La fede nuziale è tornata all'anulare sinistro della mano di Chiara. Ma perché, se l'era mai tolta?

Per qualcuno sì, il gioiello era sparito dal dito dell'influencer subito dopo la fine del festival di Sanremo, che ha sancito l'allontanamento di Fedez dai social network e alimentato le voci di una crisi coniugale. Per altri invece il brillocco è sempre stato al suo posto ma, complice l'illusione a specchio generata dalle telecamere degli smartphone, in molti hanno creduto che fosse stato rimosso da una stizzita Ferragni per quanto successo l'ultima sera del Festival tra Rosa Chemical e suo marito. Ma oggi, a distanza di giorni dall'oblio social del rapper, Chiara Ferragni ha voluto dare una risposta ai tanti fan che si disperavano per il loro allontanamento, che sembrava averli portati addirittura dall'avvocato.

Il messaggio sibillino della Ferragni

Con la scusa di far vedere ai suoi follower la sua nuova manicure (molto simile a quella nera tanto amata da Fedez), l'influencer ha mostrato le mani in favore di telecamera e lo scatto banale è diventato la prova - per molti - che di crisi non si è mai davvero parlato. " La fede c'è ed era questo che voleva farci vedere" , ha scherzato una follower, sottolineando che il post - che riportava la sigla #adv (post pubblicitario) - altro non era che una smentita alla crisi, mentre un altro ironizzava: " Davvero? Non ci dormivo la notte ".