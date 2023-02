"Eros? Guai a chi lo tocca. Tomaso...". La rivelazione di Michelle Hunziker

In attesa di tornare in tv da protagonista - alla guida del suo spettacolo "Michelle Impossible" - la Hunziker è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed è tornata a parlare della separazione dal marito Tomaso Trussardi. Una ferita ancora dolorosamente aperta.

Prima di parlare della sua vita privata, però, la conduttrice di origini svizzere ha voluto dare spazio alla gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti e al momento d'oro che sta vivendo come madre. Michelle sta per diventare nonna e nel programma di Canale 5 ha raccontato come vive l'attesa della nascita del nipotino: " Per me è come diventare mamma di nuovo. Sono pronta e sono entusiasta" , ha ammesso Michelle Hunziker, mostrando tutta la sua felicità per l'imminente nascita del nipotino.

La dolorosa separazione da Trussardi

A Verissimo, però, è stato impossibile non parlare anche dell'addio all'ex marito, Tomaso Trussardi, con il quale c'era stato un tentativo di riavvicinamento purtroppo fallito a inizio anno. Nel parlare della fine del loro matrimonio, la conduttrice ha detto di provare tutt'ora " un grande dolore " per il sogno svanito di una famiglia felice e piena d'amore. " Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti", ha confessato la Hunziker, parlando del percorso che ora, entrambi, stanno facendo per trovare un equilibrio: "È importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Stiamo facendo il nostro percorso e l'obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi" .

I rapporti con Eros oggi