Totti e Noemi, è già finita la luna di miele? La prima lite in pubblico

Mentre Ilary Blasi si gode un weekend romantico a Saint Moritz con il suo nuovo compagno, l'imprenditore tedesco Bastian, Francesco Totti si trova a fronteggiare la prima crisi di coppia o almeno è quello che sembra dalle foto pubblicate dal settimanale Diva e donna. I paparazzi hanno pizzicato il Pupone e la nuova compagna, Noemi Bocchi, durante un litigio in un ristorante romano. Un alterco abbastanza animato che sarebbe, neanche a dirlo, per il cellulare.

Nelle immagini pubblicate dalla rivista Francesco e Noemi sono seduti a un tavolo l'uno di fronte all'altra e l'ex capitano giallorosso e la fidanzata lasciano " tradire una certa tensione" sia nei gesti sia nelle espressioni, tutt'altro che distesi : "La discussione diventa animata con volti scuri e pensierosi ". A fare innervosire la Bocchi sembra essere stato il contenuto del cellulare, che la 34enne sventola sotto gli obiettivi dei fotografi appostati fuori dal locale e pronti a immortalare la scena con dovizia di particolari.

Noemi Bocchi sembra infastidita da qualcosa che ha letto o visto sullo smartphone, ma è difficile capire se si tratti di un fatto in generale o punti il dito contro il compagno. Dopo avere indicato più volte il telefonino, Noemi sembra addirittura asciugarsi le lacrime per la tensione del momento. Ma poco minuti dopo tra la coppia sembra tornare il sereno. Tutto chiarito? Chissà. Se si è trattato di un malinteso o della prima sfuriata di coppia non è dato saperlo. Ma l'amore non sembra essere in crisi. Totti e Noemi sono pronti a fare il grande passo verso la convivenza. Il trasloco dall'Eur a Roma nord è in corso da giorni e entro la fine dell'anno i due dovrebbero trasferirsi nel mega attico acquistato in autunno, dopo una lunga ricerca. Un modo per festeggiare il primo anno insieme.