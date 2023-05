Totti e Noemi sempre più social, ma la foto all'Olimpico sembra uno sfottò

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre più social. Sono lontani i tempi in cui la coppia scappava dai paparazzi e teneva i propri profili Instagram silenziati o privati per non assecondare l'interesse morboso sulla loro nascente relazione. Da qualche mese a questa parte Totti e Noemi stanno ai social come i popcorn al cinema. Uno tira l'altro. Lei condivide video dell'attico, dove oggi vive con Francesco e pubblica quotidianamente foto e selfie con i figli e la piccola Isabel. Lui aggiorna i suoi follower con scatti e filmati inediti dai suoi impegni pubblici e non solo. E inevitabilmente tutto questo materiale scatena voci, gossip e pettegolezzi. Come l'ultimo, legato al selfie che Totti ha scattato allo stadio Olimpico nelle scorse ore, nel quale fa la linguaccia a qualcuno e la domanda viene spontanea: chi sarà lo sfortunato destinatario del gestaccio?

In molti avranno pensato che la linguaccia irriverente fosse rivolta all'ex moglie, vista la dura battaglia giudiziaria in corso tra il processo per il divorzio, la causa sui Rolex scomparsi e il braccio di ferro sulla Longarina. Del resto, Ilary Blasi in quanto a gesti non è stata da meno negli ultimi tempi e proprio la scorsa settimana aveva condiviso sui social una enigmatica foto, nella quale portava l'indice davanti alla bocca come a volere invitare qualcuno a fare silenzio. Ovvio che alcuni, guardando l'immagine di Totti e Noemi che circola da ore sul web, abbiano pensato male. Ma le malelingue si mettano pure l'anima in pace. Tra i due ex coniugi non c'è stato nessuno scambio di frecciatine.

Cosa c’è dietro al gesto di Totti

Con la sua linguaccia il Pupone ha voluto sbeffeggiare i tifosi del Bayer Leverkusen. La foto che Totti ha condiviso su Instagram, e che è stata pubblicata da tutte le fanpage del calciatore, lo immortala poco dopo l'1-0 siglato dalla Roma nel corso della semifinale di Europa League. Gli uomini di Mourinho hanno portato a casa la vittoria nella gara di andata grazie al gol messo a segno da Bove al '63 e proprio dopo l'esultanza per la rete, Francesco ha scattato l'irriverente selfie immortalando anche la compagna Noemi. Lei ha le mani sulla bocca, quasi a sottolineare la sorpresa per un gol arrivato, quando il secondo tempo era in pieno svolgimento, e l'ex capitano giallorosso non ha resistito a fermare quell'istante di gioia in una fotografia. Per nuovi gossip ci sarà tempo.