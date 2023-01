"Totti ha fatto un errore...". L'allarme dell'ex di Noemi Bocchi

Fino a oggi Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi, aveva parlato solo del suo matrimonio fallito e dell'ex moglie. Nelle ultime ore, però, ospite della prima puntata del nuovo anno di "Non è l'Arena", l'imprenditore romano ha rivolto un pensiero anche all'attuale compagno di Noemi, Francesco Totti. Lo sportivo e la 34enne fanno coppia fissa da ormai un anno, ma sulla relazione Caucci ha molti dubbi.

" Totti, come la maggior parte delle persone che vivono queste problematiche, secondo me ha fatto un errore sfasciando la sua famiglia", ha dichiarato in collegamento con Massimo Giletti l'imprenditore nell'ultima puntata del programma su La7. E poi ha proseguito: "Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, rimanere era la cosa più difficile, ma che alla fine avrebbe fatto la differenza ". Difficile capire se Mario Caucci abbia fatto un paragone con il suo di matrimonio o se abbia mandato un monito al Pupone in merito a quello che il futuro accanto all'ex potrebbe riservargli.

Di sicuro, Mario Caucci ha definito il suo matrimonio con Noemi " la pagina più nera " sua vita, descrivendo l'ex compagna come una donna " furba " con le idee ben chiare su come ottenere ciò che vuole. " Dove è ora lo dimostra chiaramente", ha dichiarato su La7 Caucci, che ha dato ancora una volta un giudizio poco lusinghiero su Noemi Bocchi: "È una donna che se non si ha un carattere estremamente forte è in grado di farti prendere correnti diverse rispetto ai tuoi interessi".