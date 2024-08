Ultimo, la follia dei fan dopo la morte della nonna: la raffica di telefonate il raduno sotto la clinica

Ascolta ora 00:00 00:00

Fino a dove può spingersi un fan per il proprio beniamino? Oltre ogni limite a giudicare da quanto accaduto al cantante Ultimo, che nelle scorse ore è stato colpito da un grave lutto familiare. L'artista ha detto addio all'amata nonna Gina, madre di suo padre Sandro, e personaggio che i fan di Ultimo avevano imparato a conoscere attraverso i social network. Nonna Gina era infatti apparsa spesso su Instagram insieme al nipote per promuovere l'uscita di alcuni brani e la vendita dei biglietti dei prossimi concerti di Ultimo. Per questo alcuni fan, colpiti dalla notizia del decesso della 95enne, hanno deciso di manifestare la loro vicinanza al cantante superando però il limite e violando la privacy della famiglia Moriconi.

La denuncia di alcuni fan

A raccontare quanto accaduto fuori dalla clinica, dove era ricoverata da giorni nonna Gina, è stata una dalle fanpage di Ultimo. " Purtroppo molti fan stanno cercando con metodi inappropriati di arrivare ad avere contatti con Ultimo chiamando ripetutamente delle cliniche. Con questo messaggio vogliamo sensibilizzarvi a non compiere certe azioni: è violazione della privacy penalmente perseguibile" , hanno fatto sapere i supporter della pagina Instagram "I Miserabili del Parchetto". Secondo quanto riferito dalla fanbase, alcuni fan avrebbero contattato telefonicamente tutti gli ospedali e le cliniche di Roma per capire dove era ricoverata la donna per poi radunarsi fuori dal plesso e manifestare il loro sostegno a Ultimo. E così è stato.

Il raduno e l'intervento dei carabinieri

Dopo avere scoperto il nome dell'ospedale, un gruppo di fan del cantautore si è radunato fuori dalla clinica per cercare di incontrare Ultimo e manifestargli la propria vicinanza. La situazione è rimasta nei limiti del comune decoro, vista la situazione, ma si è comunque reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. " Grazie ai carabinieri che sono intervenuti e hanno fatto andare via tutte le persone deficienti che si trovavano sotto la clinica, grazie mille.

Condanniamo lo schifo che Niccolò Moriconi in arte Ultimo ha ricevuto in un momento delicato della sua vita

Nic ti vogliamo bene", hanno scritto su Instagram i fan della pagina che ha denunciato l'accaduto, concludendo: "". Gli stessi fan hanno fatto infine sapere che il cantante, nonostante il lutto, ha fatto visita a una sua supporter ricoverata nello stesso ospedale dove si trovava nonna Gina.