Fedez ricoverato in ospedale: domani previsti nuovi accertamenti

"Fedez non scalpita per essere dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Spera". Sono ore di grande apprensione per Fedez. Proprio ieri, 29 settembre, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia del suo ricovero per un’emorragia interna causata da due ulcere e, così, la moglieChiara Ferragni ha dovuto lasciare immediatamente Parigi nella quale si trovava per la settimana della moda e fare rientro a Milano. Adesso, le condizioni sarebbero stabili, ma si attendono nuovi accertamenti nella giornata di domani.

La notte in ospedale e gli accertamenti

Stando a quanto trapelato, Fedez attualmente si troverebbe nel reparto solventi dove a dargli sostegno può rimanere la moglie. Il rapper avrebbe passato una notte tranquilla e nella giornata di domani dovrebbe essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Secondo il parere del responsabile di chirurgia del pancreas del San Raffaele, Massimo Falconi (colui che lo operò nel marzo scorso per il tumore al pancreas), il cantante potrebbe far rientro a casa nel giro di pochi giorni: " Lui è giovane. Queste sono di solito degenze di una settimana” – ha spiegato il medico – “Conoscendolo tenderà a scalpitare quindi del giro di quattro giorni, una settimana sarà dimesso. Lo dico in base alla mia esperienza, non per notizia diretta ". Inoltre, secondo Falconi l’ulcera non avrebbe nulla a che fare con la malattia al pancreas che ha avuto Fedez: " Lui ha un piccolo moncone di duodeno dove si è sviluppata l'ulcera ma poteva succedere a qualsiasi persona ". Dopo questa affermazione di Falcone, secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute, fonti vicino al rapper hanno fatto sapere: "Fedez non scalpita per essere dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Spera. E' ben diverso".

L’allarme e il ricovero

Il rapper 32enne – che lo scorso marzo è stato operato al San Raffaele di Milano per un tumore al pancreas – è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli del capoluogo lombardo nella giornata di giovedì, trasportato da un’ambulanza del 118. Una volta accertate le cause dell’emorragia, nonché la presenza di due ulcere interne, all’artista milanese sono state fatte due trasfusioni di sangue ed è subito stato sottoposto alla terapia. A scatenare la preoccupazione dei fan, il silenzio social di Fedez e la storia Instagram pubblicata dalla moglie Chiara Ferragni di rientro, in fretta e furia, da Parigi per potergli stare vicino. Un riserbo che il conduttore di Muschio Selvaggio ha mantenuto fino a ieri sera, quando è stato lui stesso a spiegare cosa fosse successo sui social: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.