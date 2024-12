Ecco chi non si è presentato al pranzo di Natale a Buckingham Palace

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella royal family britannica è consuetudine organizzare un pranzo a Buckingham Palace pochi giorni prima di Natale e della partenza del Re e della Regina per Sandringham, dove tutto è già pronto per le Festività. Quest’anno non ha fatto eccezione, ma ci sono state delle assenze importanti: seppure per motivi diversi William, Kate e il principe Andrea hanno disertato la riunione di famiglia. I principi di Galles, però, sono già partiti per il Norfolk, dove attendono i parenti per il tradizionale Natale a Sandringham, mentre il principe Andrea, dopo lo scandalo della presunta spia cinese, dovrà rimanere al Royal Lodge, avendo cura di non mostrarsi in pubblico.

William e Kate ad Anmer Hall

Lo scorso 19 dicembre Carlo III ha riunito la famiglia reale a Buckingham Palace per il pranzo prenatalizio: la tradizione, dedicata soprattutto ai membri del Casato che non prendono parte alle celebrazioni di Sandringham, era molto amata dalla regina Elisabetta e il suo successore ha deciso di mantenerla. Stavolta, però, più che dei presenti all’appuntamento annuale i tabloid hanno parlato degli assenti. Accanto al Re e alla Regina non c’erano William e Kate e nemmeno il principe Andrea.

Se per quanto riguarda quest’ultimo le ragioni della defezione sono ben note, ovvero il recente scandalo della presunta spia cinese che avrebbe spinto Carlo a escludere il fratello da tutti gli eventi in programma per le Feste, al contrario l’assenza dei principi di Galles ha suscitato un certo clamore. È comprensibile dopo i durissimi mesi che la coppia ha dovuto affrontare. La salute di Kate, però, non sarebbe la causa della mancata partecipazione. Non c’entrerebbe nulla nemmeno il comportamento del duca di York, come invece aveva ipotizzato qualcuno.

William e Kate, come ha spiegato il Daily Mail, hanno semplicemente deciso di partire prima per Anmer Hall, la loro residenza nel Norfolk, in modo da trascorrere un po’ di tempo con i loro figli, lontani dai riflettori. Sarebbe stato solo il desiderio di privacy e di tranquillità dopo un periodo incerto e sfiancante a spingerli verso questa scelta.

“Una persona diversa”

I principi avrebbero pianificato da tempo di recarsi nel Norfolk e attendere lì il resto della royal family. Non ci sarebbe nessun mistero, nessun retroscena. Carlo III e Camilla hanno fatto da soli gli onori di casa. Alle 11 in punto del mattino (orario di Londra), rivela ancora il Daily Mail, il Re è arrivato a Buckingham Palace con il suo segretario privato, Sir Clive Alderton. Alle 11:20 è stata la volta dei duchi di Edimburgo, seguiti, alle 11:30, dalle figlie del duca di York, le principesse Eugenia e Beatrice (che non saranno a Sandringham, ma trascorreranno il Natale con le famiglie dei mariti).

Solo in un secondo momento sono giunti la regina Camilla, la principessa Anna con il marito, Sir Timothy Laurence, i principi di Kent e tutti gli altri cugini del sovrano. La decisione di William e Kate non deve sorprendere. Anzi, si tratterebbe di un piccolo passo verso un nuovo corso, un nuovo modo di affrontare la vita.

“Non puoi affrontare una cosa simile e uscirne senza essere cambiato” , ha dichiarato un insider al People, riferendosi al terribile periodo della malattia vissuto dalla principessa. “[Kate] è una persona diversa ora”. Non avrebbe alcuna fretta di tornare alla quotidianità precedente al cancro. Al contrario, starebbe cercando di gestire le sue giornate rimanendo focalizzata nel momento presente, senza più l’ansia di rincorrere i prossimi impegni: “[Kate] è concentrata su se stessa e sulla sua famiglia ora, giustamente”.

Una scelta in parte imposta perché, come ha chiarito la fonte, “non si è completamente ristabilita” sebbene, come ha sottolineato Ailsa Anderson, ex addetta stampa della regina Elisabetta, citata dal People, “ogni volta che la vediamo sta sempre meglio”. Nonostante ciò Kate “non tornerà al lavoro come prima per molto tempo” , ha spiegato l’insider. Un’altra fonte ha aggiunto: “Le malattie gravi portano a riconsiderare le priorità. Lei e William hanno sempre chiarito che la famiglia è la cosa più importante”.

L’esperta Sally Bedell Smith, considerando ciò che la principessa ha appena passato e pensando al suo futuro, ha commentato: “Con ogni probabilità [Kate] continuerà a studiare attentamente la

frequenza delle apparizioni pubbliche e le persone non dovranno prendersela con lei se il prossimo anno farà di meno. L’importante è che non esageri. Farà ciò che può e si dedicherà alle cose che la appassionano”.