“Un Windsor mi invitò a un’orgia”. La confessione choc dell'attrice

Nel suo libro autobiografico, Rebel Rising, uscito il 2 aprile 2024, l’australiana Rebel Wilson ha innescato la miccia di un nuovo scandalo che coinvolgerebbe la Corona. L’attrice, nota per film come Le amiche della sposa (2011), ha rivelato che un nobile di Casa Windsor l’avrebbe invitata a una festa in California poi rivelatasi un’orgia. La Wilson non ha fatto il nome dell’uomo, ma ha dato delle indicazioni piuttosto precise sulla sua presunta identità.

Una festa a tema

Buckingham Palace trema. Ancora una volta. Nella sua autobiografia, Rebel Rising, l’attrice Rebel Wilson ha raccontato un aneddoto che coinvolgerebbe un membro della Casa reale e che definire sconcertante è puro eufemismo. I presunti fatti, citati dall’Express e dal Mirror, si sarebbero svolti nel 2014, quando la Wilson sarebbe stata invitata “all’ultimo minuto” da un membro dei Windsor, tramite un amico, a un party a tema medievale organizzato “da un miliardario del tech” in un ranch alla periferia di Los Angeles.

Rebel non ha rivelato l’identità del nobile, limitandosi a chiamarlo “il Windsor” e a specificare che sarebbe "il 15° o il 20° in linea di successione al trono britannico”. Dettaglio che metterebbe al riparo il nucleo centrale della royal family, in particolare il principe Andrea, che senza questa indicazione sarebbe stato quasi certamente il sospettato numero uno. Questo presunto aristocratico avrebbe fatto sapere all’attrice che alla festa ci sarebbe stato “bisogno di più ragazze” . Così Rebel avrebbe indossato “un prosperoso vestito da damigella completo di cappello a cono” e si sarebbe recata al ranch.

La festa sarebbe stata “folle” , con tanto di fuochi d’artificio e acrobati. Apparentemente solo, si fa per dire, un’esibizione di lusso e divertimento. Fino a quando Rebel avrebbe scoperto la vera essenza di quel party: “All’improvviso, alle due di notte, arriva un ragazzo con un grande vassoio su cui era accumulata quella che sembrava una tonnellata di caramelle”. L’attrice avrebbe creduto davvero di trovarsi di fronte a degli innocui dolcetti, così il ragazzo con il vassoio le avrebbe spiegato: “No, è droga”. Sembra si trattasse di MDMA, una sostanza sintetica. Sbigottita Rebel si sarebbe “rivolta allo sceneggiatore con cui stavo parlando. Lui dice: ‘Oh, è per l’orgia. Le orge normalmente iniziano verso quest’ora”.

Chi è il misterioso “Windsor”?

Rebel Wilson ha proseguito: “Ora il commento del Windsor sul fatto che c’era bisogno di più ragazze iniziava ad avere senso”. Dopo aver capito la vera natura della festa l’attrice avrebbe preferito non essere coinvolta e andare via. Il Regno Unito si chiede chi sia questo Windsor misterioso che avrebbe invitato l’attrice australiana a un party simile. Dettaglio importante: sarebbe stato questo presunto aristocratico a dare degli indizi sulle sue origini alla persona che ha invitato Rebel al ranch quella sera.

Ciò significa che abbiamo solo la parola di questo signore per quel che concerne la sua identità. Comunque l’affermazione secondo cui sarebbe “il 15° o il 20° in linea di successione” restringerebbe notevolmente il campo. Al 14° posto ci sarebbe il principe Edoardo, figlio della regina Elisabetta, al 18° posto si trova Peter Phillips, figlio della principessa Anna, al 25° c’è David Armstrong-Jones, figlio della principessa Margaret. Tutti e tre, però, sono personaggi molto noti alla stampa e nel mondo. Quasi impossibile non riconoscerli.

A questo punto le possibilità, se prendiamo per buona la ricostruzione di Rebel Wilson, sarebbero due: l’uomo misterioso avrebbe mentito sulla sua identità, spacciandosi per un Windsor, oppure sarebbe un membro del tutto marginale del Casato.