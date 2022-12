"Work in progress". Noemi mostra il super attico dove abiterà con Totti

Un anno dopo l'inizio della loro relazione Francesco Totti e Noemi Bocchi cominciano la loro nuova vita insieme. Sei mesi dopo l'addio ufficiale a Ilary Blasi, infatti, il Pupone e la nuova fidanzata sono pronti alla convivenza. Lo confermano le immagini pubblicate da Noemi sul suo profilo Instagram, privatissimo per la maggior parte delle persone, pubblico per una ristretta cerchia di persone.

Tra questi ultimi, qualcuno ha deciso di fare un regalo a coloro che non possono curiosare sul profilo della Bocchi, condividendo l'immagine che la 34enne romana ha affidato al web per annunciare che, l'attico e il super attico acquistato con Totti, è pronto per essere abitato. Tutto mentre Ilary Blasi volta definitivamente pagina e si gode il nuovo amore con il tedesco Bastian a Saint Moritz.

" Work in progress ", ha scritto Noemi su Instagram svelando un angolo della nuova casa situata nel quartiere di Vigna Clara in zona Roma nord. L'ultimo piano di una palazzina di pregio dal quale, come si vede nella foto, si gode di una vista panoramica incredibile. L'immagine mostra l'ampio salone con doppia vetrata con vista, un tavolo di design con dieci comode sedute (cinque delle quali saranno occupate dai figli della coppia, quando si ritroveranno per pranzi e cene di famiglia) e un albero di Natale addobbato e pronto per essere acceso per queste prime festività insieme.

C'è da scommettere, infatti, che la coppia inaugurerà la casa entro Capodanno magari con una festa tra amici per festeggiare il trasloco, la nuova vita insieme e un anno di fidanzamento. Già dodici mesi insieme. Lo scorso settembre nell'unica intervista rilasciata, Totti confessò di avere iniziato la relazione con la compagna a Capodanno, dopo averla conosciuta in agosto a un torneo di padel. Storia consolidatasi poi a marzo. Ma l'anello che spicca all'anulare di Noemi, l'ex capitano della Roma lo avrebbe regalato all'amata già a Natale dello scorso anno. Trecentosessantacinque giorni in cui è successo di tutto: furti di orologi preziosi e borse firmate, accuse di corna, investigatori e molto altro.