"Un flirt con la divorzista". Dopo Shakira, Piqué tradisce anche l'amante

Piqué avrebbe tradito anche l'amante. La notizia è di quelle che infiammano il gossip, ma non stupiscono. Già perché, che Gerard Piqué non fosse un compagno esemplare, la stampa spagnola (e pure Shakira) se ne era già accorta. Quando iniziarono a circolare i primi rumor sull'infedeltà dello sportivo, vennero a galla una serie di indiscrezioni sulla predilezione dell'ex calciatore per party e festini nei privé più esclusivi della città, dove le donne (bellissime) non mancavano mai. Persino durante la delicata fase della separazione, quando Shakira mise alla porta il compagno, Piqué si era dato alla pazza gioia, facendo indispettire anche il suo allenatore. Era maggio e lo spagnolo stava già insieme alla nuova compagna, la giovane Clara Chia Martì, che oggi - si scopre - sarebbe stata tradita a sua volta.

Piqué voleva tornare con Shakira

Oltre a essere diventata una hit mondiale, Music Session 53 ha rivelato più di quanto ci si aspettasse sulla burrascosa fine della relazione tra Shakira e Piqué. La canzone è una revenge song, un brano con il quale la popstar colombiana si è vendicata dell'ex cantandogliene letteralmente quattro (senza risparmiare neppure l'amante "clara-mente"). Ma tra le righe Shak ha svelato che l'ex difensore del Barcellona avrebbe provato a riconquistarla. "Io con te non torno più nemmeno se piangi e mi supplichi", si legge nel testo e il riferimento al tentativo di riconciliazione è più che evidente. Lo scoop è stato confermato dalla tv spagnola e la cosa avrebbe fatto indispettire non poco Clara.

Il flirt con l'avvocatessa