La Piedigrotta, una degustazione che ruota attorno alla margherita

Continuo a pensare e a ogni mia visita il mio pensiero si rafforza che La Piedigrotta di Varese sia la pizzeria più sottovalutata della Lombardia, e forse d'Italia. Sottovalutata dalla critica, si badi, non certo dal pubblico che riempie tutti i giorni il locale di Antonello Cioffi - figlio di Gaetano, che fondò in locale nel 1974 - e che con la pizza ci gioca, la trasforma, la rende plastica; la modella nelle forme, nella struttura, in modo che somigli ad altro e che riesca a reggere il passo di un intero menu degustazione. Come l'ultimo, che io ho assaggiato, "Margherita Obsession", un gioco in sette tappe attraverso le varie forme che può assumere la pizza per antonomasia. Partenza in stile street con una pizzetta fritta con stracciatella di bufala, pomodoro tombolino del Salento confit e zeste di arancia, poi il Fungo pizza, in cui la testa del finto miceto è creata da una gelificazione di pomodoro, quindi l'Hot dog di pizza in cui il cornicione fa da morbido pane e la salsiccia viene sostituita da un "siluro" di pomodoro. Illusionismo quasi perfetto. Poi un set di Sushi, quattro pezzi di pizza in crosta di semi di papavero ciascuno con un topping di pomodorini rossi e gialli e salse varie. Quindi un Panzerotto provola e pepe con pomodoro di Ugento, una rivisitazione degli Spaghetti (di pizza) all'assassina e il finale dolce con la Meringhrita, una pizza-meringa fiammeggiata al tavolo. Il percorso costa 70 euro (ma esiste anche una versione con cinque portate a 50 euro). Chi preferisce può ordinare "solo" una pizza dalla ricca carta (classiche, rivisitate, scomposte, vintage, vegane). Qualche piatto ben cucinato.

Carta dei vini da ristorante stellato, Antonello è un appassionato soprattutto di Champagne e La Piedigrotta è l'unica pizzeria al mondo Krug Ambassador.

La Piedigrotta, via G. Romagnosi 9, Varese. Tel. 0332287983. Dal martedì al sabato aperto a pranzo e cena, la domenica solo a cena. Chiuso il lunedì