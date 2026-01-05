Via Piero della Francesca tra il Giappone e il Nepal

Via Piero della Francesca è una strada che sta lottando per conservare quell'atmosfera d'antan che la caratterizza: un nastro tipico della Milano che fu, che va da piazza Firenze a via Procaccini, e nella quale si alternano negozi storici, botteghe e ristoranti di ogni genere: trattorie, vegetariani, locali specializzati in carne e in pesce e anche uno stellato, e che stellato. Proprio da questo partiamo nel nostro viaggio nei sapori della strada in sette indirizzi.

Iyo Restaurant Quello al numero 74 è meritatamente il ristorante giapponese più celebre della città e forse d'Italia, grazie al fatto che è l'unico pavesato con una stella Michelin assieme al "fratello" Iyo Kaiseki. L'elegantissimo locale di Claudio Liu interpreta la classica cucina nipponica, fredda e calda, con un piglio italiano che influenza la scelta degli ingredienti e i dettagli. Notevole anche la ricca cantina, ben gestita dal sommelier Danilo Tacconi.

Bullona Al numero 64 un ristorante che mira a ricreare l'atmosfera raffinata (e un filo snob) della Milano più elegante. Affascinante il contesto, l'interno di una vecchia stazione delle Ferrovie Nord, pregevole esempio di edilizia ferroviaria di inizio Novecento impreziosito all'interno da molti pezzi di arte contemporanea. La proposta punta sul lusso, con crostacei, pesce crudo e classici della cucina di mare moderatamente reinterpretati. Prezzi alti, ma è un ristorante per chi vuole sentirsi nel "posto giusto".

Carniforo Spostiamoci al 58 della via, con questo ristorante aperto all'inizio del 2025 e già diventato un punto di riferimento per gli amanti della carne di qualità. I tagli sono accuratamente selezionati nel laboratorio che si trova in Calabria: Blanck Angus, scottona bavarese, carne podolica. I piatti principali arrivano dalla griglia (t-bone, ribeye, costata, picanha), poi burger, antipasti e primi, qualche contorno e dolci di scuola. Si bevono bollicine e rossi.

Achar Al numero 13 un piccolo ristorante nepalese che propone ravioli fatti in casa, la pasta fresca Chow Mein, il Bedha Bo Sekuwa (carne d'agnello marinata e cotta sulla pietra lavica), pollo fritto, polpette di patate fritte, il Dal Bhat (zuppa di lenticchie con riso basmati). Per dolce un buon budino di riso.

Salmon Guru Si trova in via Ezio Biondi, al numero 4, proprio all'angolo con Piero della Francesca, questo bar che è lo spin-off di una celebre insegna madrilena, considerato tra i migliori del mondo. Un posto allegro e coloratissimo, sempre sovraesposto, dove bere drink incredibilmente creativi ma anche mangiare piatti come il Tonno Tokyota, Hummus e Scarpetta e Pollo Dorado.

La Pescheria Sapori Solari Una catena con locali di varie speicalizzazioni in diverse zone di Milano. Al numero 38 di Piero della Francesca c'è la Pescheria, che propone pesce e crudité in un ambiente dalla semplice ambientazione marinara. Nel menu degustazione Tartare di ricciola, Spaghettone con cozze, aneto, riduzione di aglio nero e polvere di peperone crusco, Polpo croccante con crema di topinambur e Crumble di mandorle con crema pasticciera all'arancia.

Ribot Bistrot Al numero 17 di via Ruggero di Lauria, a poche decine di metri dall'inizio di Piero della Francesca, la versione contemporanea della storia insegna di San Siro, che conserva i piatti della

tradizione toscana (come la pappa al pomodoro e i Maccheroni Montalcino) e dà ampio spazio alla "ciccia". L'Antica alla Ribot è una tagliata di manzo con indivia, trevisana, pomodori, peperoni, cipollotti, rucola e patate.