Bonus 100 euro e sgravi per chi assume: il Cdm approva le misure sul lavoro

L’obiettivo dell’esecutivo è chiaro: detassare le tredicesime. Infatti il bonus di 100 euro destinato ai redditi bassi nel 2025 è considerato il primo passo. Il viceministro al MEF, Maurizio Leo, spiega che non si tratta di un focus esclusivo sulle imprese e sul lavoro autonomo, ma si presta altrettanta attenzione al lavoro dipendente, che coinvolge un numero significativo di persone. Per Leo è fondamentale trovare un equilibrio nelle coperture finanziarie, come indicato nel decreto legislativo su Irpef e Ires approvato dal Consiglio dei ministri. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Il bonus

Il bonus destinato alle famiglie con un solo reddito o genitori single sarà distribuito tramite i sostituti d'imposta nel 2025. Questo perché, come spiegato dal viceministro, nel 2024 il governo ha impiegato tutte le risorse disponibili per attuare i primi 13 decreti legislativi previsti dalla delega, incluso quello odierno. Il governo ha deciso di introdurre questo beneficio in un momento particolare, alla fine dell'anno, per aiutare i dipendenti con redditi modesti, che non superano complessivamente i 28mila euro, ha specificato Leo.

Le altre misure

Tra le disposizioni del decreto Coesione, approvato dal Consiglio dei ministri, si includono incentivi per l'assunzione di giovani e donne, il bonus Zes per le zone del Sud, e misure di sostegno per le grandi imprese in crisi, purché ottenano l'approvazione dell'Unione Europea. Il bonus da 100 euro previsto nel decreto legislativo fiscale, a causa di problemi di copertura, viene spostato dal periodo natalizio a quello dell’epifania in quanto l'obiettivo del governo è quello di erogarlo a gennaio.

Le coperture

In quanto alle coperture Leo ha affermato: "Dobbiamo trovare l'equilibrio per le coperture, la nostra stella polare è muoversi in questa direzione". La detrazione fiscale al 120% (aumentata al 130% per giovani, donne e ex beneficiari del reddito di cittadinanza) sulle assunzioni nelle imprese, senza distinzione di forma giuridica, e per i lavoratori autonomi, è ancora in attesa. Per mettere in atto questa misura, già prevista nei decreti fiscali approvati, manca ancora il decreto del Ministero dell'Economia e del Ministero del Lavoro. Leo ha poi accennato a "un effetto retroattivo dall'1 gennaio del 2024, perchè se sono state fatte attuazioni in quel lasso temporale, sicuramente ci si può avvalere di questo meccanismo agevolativo.