Bonus vacanze e benessere. Chi può ottenerlo e come averlo

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Inps ha reso noti gli elenchi dei destinatari del bonus benessere, un contributo economico che può arrivare fino a 1.400 euro e che consentirà a molti cittadini di trascorrere un periodo di vacanza. L'iniziativa è rivolta principalmente a pensionati e a familiari appartenenti a categorie tutelate, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e promuovere stili di vita attivi e socialmente inclusivi. Il bonus fa parte del programma "Estate Inpsieme senior 2025", pensato per valorizzare il benessere psico-fisico nella terza età e favorire momenti di socializzazione attraverso soggiorni in località turistiche italiane e all'estero.

A chi è destinato

Il bonus è destinato ai pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché agli ex dipendenti Ipost. Per poter accedere all’agevolazione, è necessario essere titolari del trattamento pensionistico da almeno un anno alla data di presentazione della domanda. Possono beneficiare del contributo anche i coniugi e i figli con disabilità conviventi, a condizione che siano inclusi nella dichiarazione ISEE del pensionato richiedente.

Cosa si può acquistare

Il bonus Inps può coprire interamente o parzialmente il costo di una vacanza da effettuarsi tra luglio e ottobre, sia in Italia che all’estero, incluse le crociere. Attenzione però: il soggiorno deve essere acquistato tramite un tour operator o un'agenzia di viaggi autorizzata. Non sono ammessi pacchetti organizzati in autonomia tramite piattaforme come Booking, Airbnb o simili.

Il pacchetto turistico deve necessariamente includere: sistemazione con trattamento di pensione completa (anche durante i giorni festivi), trasporti, eventuali escursioni o attività previste nel programma, e tutte le coperture assicurative obbligatorie.

Importi massimi

L’entità del bonus è determinata in base all’ISEE del nucleo familiare del beneficiario. Le principali fasce di contribuzione previste sono:

100% del costo del soggiorno per ISEE fino a 8.000 euro

90% per ISEE compreso tra 16.000 e 24.000 euro

65% per ISEE superiore a 56.000 euro

L'importo massimo erogabile è pari a 800 euro per soggiorni di 8 giorni e 7 notti, e arriva fino a 1.400 euro per vacanze della durata di 15 giorni e 14 notti. Chi non è stato incluso nella prima graduatoria ha ancora una possibilità: il 12 giugno si aprirà una finestra di ripescaggio, riservata ai candidati esclusi che potrebbero subentrare in caso di rinunce. I nuovi beneficiari selezionati dovranno inviare tutta la documentazione necessaria entro il 26 giugno. Il mancato rispetto della scadenza comporterà l’esclusione definitiva dal beneficio.

Il pagamento e l'elenco dei beneficiari

Il pagamento del bonus vacanze Inps avviene in due tranche:

Anticipo del 20%: entro il 17 luglio per i beneficiari inseriti nella graduatoria iniziale

Entro il 31 luglio per i candidati ripescati

Saldo dell’80%: entro il 27 novembre 2025, se la documentazione viene caricata entro il 28 ottobre, entro il 17 febbraio 2026, se i documenti sono caricati entro il 13 novembre

Per ricevere il rimborso, è fondamentale conservare e caricare le fatture (o

documenti equivalenti) intestate al richiedente, che devono riportare:

Data di emissione

Dati completi del fornitore, inclusa partita IVA

Nomi del beneficiario e degli altri partecipanti

Descrizione dettagliata dei servizi inclusi

Per consultare l’esito della domanda o verificare la posizione in graduatoria, basta accedere al sito dell’Inps utilizzando le credenziali: Spid, Cie o Cns.