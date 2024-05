"Il commissario alla Crt? Vedremo"

«Commissariare la Fondazione Crt? Deciderò quando avrò conosciuto le carte, che al ministero non sono ancora arrivate. Ci hanno chiesto una piccola proroga per consegnarle. Come diceva una di queste parti prima di me, deciderò quando saprò. Per adesso qualsiasi cosa dica è prematura». Lo ha dichiarato ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a margine della presentazione della Fondazione AI4Industry, il Centro italiano di ricerca per l’intelligenza artificiale dedicato ad automotive e aerospazio a Torino, a proposito della Fondazione Crt e un suo eventuale commissariamento. Perciò nulla è escluso.

Sull’argomento fondazioni ieri è sceso in campo anche Carlo Messina: «Parlo delle fondazioni che conosco, quelle che sono azioniste di Intesa Sanpaolo. Parliamo di fondazioni eccellenti, il meglio che c’è in Europa. Non capisco le polemiche su questo fronte», ha precisato il ceo di Intesa Sanpaolo. «A parte un caso specifico su cui ho letto solo quello che c’è sui giornali, non vedo problemi - ha aggiunto -. Poi se una fondazione sbaglia un paio di mosse si interverrà per correggerla, ma non è un problema delle fondazioni, che in generale vanno preservate perché hanno un valore altissimo.

In questo- ha concluso - sono d’accordo con l’ex presidente dell’Acri e della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti».