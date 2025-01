Economia, gli italiani ottimisti per il 2025. Il 45,42% ha un sentiment positivo

Ascolta ora 00:00 00:00

A parte numerologia e matematica che raccontano un 2025 carico di opportunità, anche gli italiani rispetto all'economia per l'anno appena arrivato hanno un sentiment positivo che arriva a sfiorare il 45,42%. A dirlo l'ultimo rapporto di Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzato tramite Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana da un team di sviluppatori interamente italiano.

Gli anni passati

Nel 2023, il sentiment positivo si attestava al 40,16%, mentre nel 2022 al 36,53% e nel 2021 al 31,22%., una crescita che si riflette anche in maniera concreta sull'economia nonostante le tante criticità ancora da affrontare.

Il focus economico

Tra politica e istituzioni a vincere è proprio l'economia che si attesta essere il tema più chiacchierato dell'anno, con il 24,2% di conversazioni, seguito dal lavoro (19,5%9), dalla sanità (16,3%), dall’ambiente (10,6%) e dall’immigrazione (9,7%). Tra questi è però quello con il sentiment positivo più alto.

Parlando sempre di social, i temi che ricorrono con maggiore frequenza nelle conversazioni relative all’economia in Italia sono: stipendi (29,68%), inflazione (20,99%), tasse (19,89%), pnrr e investimenti (13,14%) e pensioni (11.06%). Tra questi l’area pnrr e investimenti registra un sentiment positivo del 53,40%, quella relativa alle pensioni del 45,30%, mentre per le tasse si arretra al 31,60%, per gli stipendi al 27,77% e infine per l’inflazione al 21,06%.

La semantica

E ancora, dal punto di vista semantico (quella parte della linguistica che studia il significato delle parole), i concetti più digitati quando si parla di economia sono: prezzi e stipendi, tasse per i cittadini, pensioni minime, salario minimo, fondi per il sud, sanità e scuola.

Le parole di Tiberio Brunetti

A raccontare i dati del rapporto sull'economia, Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor: “ Il tema dell’economia, nel corso dell’anno e, soprattutto, in queste ultime settimane in cui si è discusso della legge di bilancio, è stato affrontato con toni rassicuranti dal Presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che abilmente è riuscita velocemente a spegnere anche gli accenni di polemiche interne alla maggioranza ".

Brunetti aggiunge poi: " L’opposizione, invece, ha puntato su previsioni catastrofiche. Alla fine, pur senza provvedimenti clamorosi, il Governo ha portato a casa una finanziaria che non mette le mani nelle tasche dei cittadini, anzi, per quanto possibile rispetto alla tenuta dei conti, viene moderatamente incontro a molte categorie di cittadini. Per questo gli italiani si mostrano meno pessimisti degli scorsi anni. Si tratta di un dato importante perché questo esecutivo non sembra risentire del logoramento di reputazione che fisiologicamente incontra chi governa per un medio periodo. Da qui in poi, però, c’è da varare provvedimenti impattanti e strutturali capaci di dare un senso definito alla legislatura ”.

I dati del rapporto

I dati del rapporto di Vis Factor sono stati raccolti dal periodo di Dicembre 2023 – Dicembre 2024. Sono stati monitorati 4121 canali (Facebook, Instagram, Threads e X • X per keyword • Instagram per keyword). Nel corso del periodo considerato, le menzioni rilevate sono state 520mila, ovvero 1.

4K menzioni al giorno, che hanno generato 36 milioni di interazioni e 49 milioni di parole digitate. Il sentiment verso l’economia è stato calcolato prendendo in considerazione le conversazioni avvenute sui Social Network. I dati sono rappresentati con polarizzazione positivo/negativo, al netto del neutro.