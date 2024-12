Elkann va a rapporto da Macron su Stellantis. "Francia strategica"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente di Stellantis, John Elkann (nella foto), in Italia prende tempo rispetto alla richiesta di illustrare in Parlamemto, dopo l'uscita di scena dell'ad Carlos Tavares, le intenzioni del gruppo nel Paese. Questo, però, non vale se a chiamare Elkann è il presidente francese Emmanuel Macron. Per di più alla vigilia del Tavolo Stellanis in programma oggi pomeriggio al ministero delle Imprese e del Made in Italy nel quale Jean-Philippe Imparato, responsabile per l'Europa, presenterà il piano d'azione produttivo in Italia dal 2025 al 2030. A Parigi, intanto, Elkann, ha confermato all'azionista francese (6,1%), «l'impegno del gruppo automobilistico nei confronti della Francia e il sostegno ai suoi stabilimenti, in vista di nuovi progetti nel Paese», riporta una nota dell'Eliseo.

Si apprende poi che il numero uno di Stellantis ha dato rassicurazioni «sul finanziamento e lo sviluppo di Acc, il produttore di batterie che ha appena annunciato di aver ottenuto un prestito per garantire lo sviluppo della sua gigafactory Oltralpe», mentre il piano analogo per Termoli resta nel congelatore.