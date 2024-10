Giorgetti: "La manovra? Servono sacrifici da tutti. Troveremo un equilibrio"

Ascolta ora 00:00 00:00

In vista dell'imminente legge di bilancio - che il governo Meloni licenzierà ufficialmente il prossimo 15 ottobre in Consiglio dei ministri per poi essere approvata definitivamente dal Parlamento entro fine anno - Giancarlo Giorgetti si appella a tutti i soggetti economici e bancari affinché facciano dei sacrifici: anche il settore della difesa. L'Italia è " impegnata in un percorso particolarmente esigente di rientro. Rientreremo sotto il 3% " in termini di deficit " nel 2026, mentre altri come la Francia lo faranno nel 2029 ", ha dichiarato il ministro dell'Economia intervenendo all'evento Future of Finance Italy Economic Outlook 2024 di Bloomberg. " Di certo gli interventi maggiori saranno di riduzione delle spese - ha aggiunto - ma servirà un contributo sul fronte delle entrate ".

Alla successiva domanda sul fatto se verranno tassati gli utili delle aziende della difesa, considerando che beneficiano di una situazione peculiare di mercato visto il contesto geopolitico internazionale, Giorgetti ha risposto: " Evidentemente sì ". Poi, l'aggiunta: " Non ci sarà più la narrativa come in passato sugli extraprofitti bancari dal momento che in quel momento le banche facevano più profitti ". L'esponente di governo ha inoltre spiegato che oggi, con le guerre e le tensioni internazionali e anche la situazione in Medio Oriente, l'industria di chi produce armi " va bene chi produce armi, beneficiando di una situazione di mercato favorevole che produce utili superiori ", ma in generale " facciamo tutti parte di un Paese che deve mettere a posto conti. La chiamata alla contribuzione è per tutti ". In ogni caso, chiosa, il deputato della Lega è più che " convinto che alla fine troveremo una situazione equilibrata ".

A proposito del concetto di "extraprofitti" il ministro Giorgetti sottolinea che non sia corretto utilizzare questo termine quando si afferma che verranno tassati anche " i profitti e i ricavi, e sarà uno sforzo che l'intero Paese deve sostenere ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi ", perché in questo caso di va a tassare " i profitti a chi li ha fatti: è uno sforzo che tutto il sistema paese deve fare ". Le aziende " non fanno beneficenza - prosegue - quindi i contributi volontari non esistono ", ha aggiunto precisando i contorni dei possibili provvedimenti. " Esiste l'articolo 53 della Costituzione " che prevede che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche " in ragione della loro capacità contributiva ".

Più in generale, i dati di finanza pubblica per quest'anno " andranno meglio degli obiettivi che abbiamo dichiarato a mercati e commissione Ue e su cui qualcuno dubitava. L'obiettivo di deficit del 4,4% sembrava irrealistico, ora l'abbiamo aggiornato al 3,8% - conclude Giorgetti -.

Stiamo dimostrando che non solo rispettiamo gli obiettivi ma addirittura facciamo meglio, continuiamo con questo atteggiamento serio, prudente, responsabile, ritengo che la credibilità sia fondamentale. Questo governo deve dare un messaggio di credibilità, le cose che dichiariamo facciamo

".