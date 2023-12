“È legge la regolamentazione degli affitti brevi”. Cosa cambia per i proprietari

È stato approvato in queste ore il dl Anticipi, che contiene la "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale". In parole semplici, è la regolamentazione degli affitti brevi, " un primo passo che mette ordine in quello che al momento è, a tutti gli effetti, un vero e proprio far west ". Così ha spiegato il ministro Daniela Santanchè, che nell'ultimo anno si è impegnato costantemente per arrivare a trovare una soluzione valida per la regolamentazione del settore.

L'obiettivo, si legge nella nota del ministro, " ha l'ambizione sia di tutelare chi fa impresa proteggendo la proprietà privata che di essere uno strumento per far emergere il sommerso. Questo è l'ennesimo risultato del governo Meloni che porta avanti una forte azione di contrasto all'abusivismo ". La disciplina appena introdotta prevede che il ministero del Turismo, che detiene e gestisce la relativa banca dati, assegni un codice identificativo nazionale a ogni unità immobiliare destinata a uso abitativo, che viene però dirottata sul mercato delle locazioni per finalità turistiche, su quello degli affitti brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Ma nel del Anticipi sono state anche previste delle specifiche per gli adeguamenti di sicurezza degli immobili. In particolare, ogni casa o appartamento che vorrò ottenere il codice identificativo dovrà avere in dotazione dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili ubicati in posizioni accessibili e visibili. Gli immobili verranno sottoposti a controlli a campione e in caso di violazione delle norme è previsto un regime sanzionatorio, i cui proventi verranno convogliati nelle casse del Comune sul territorio del quale insiste l'immobile. Questi fondi dovranno essere utilizzati per le necessità legate al turismo.