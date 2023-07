Biden re delle gaffe: "Oltre 100 americani morti a causa del Covid"

Joe Biden si conferma il re delle gaffe. Nel suo ultimo intervento alla Casa Bianca, nell'annunciare un nuovo piano per il rafforzamento dell'assistenza alla salute mentale a seguito della pandemia, il presidente Usa ha fornito una stima nettamente al ribasso del bilancio delle vittime della pandemia, affermando che "oltre 100" americani sono morti a causa del Covid-19. “ Stiamo ancora sentendo le profonde conseguenze lasciate della pandemia. Come ho già detto, abbiamo oltre 100 morti ", ha detto Biden. La gaffe dell'80enne presidente Usa è stata corretta in "oltre 1 milione" in una trascrizione ufficiale della Casa Bianca. Il numero totale di americani che hanno perso la vita a causa della pandemia dal 2020 ad oggi è di circa 1.135.000, secondo i dati forniti dallo Us Centers for Disease Control and Prevention data. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ritiene inoltre che quasi 7 milioni di persone abbiano perso la vita a causa della malattia in tutto il mondo.

Ennesimo scivolone per il presidente Usa

L'ultimo - pesante - scivolone di Joe Biden risaliva al vertice Nato di Vilnius, durante il quale il presidente Usa ha confuso il leader ucraino Volodymyr Zelensky con il presidente russo Vladimir Putin. Un'uscita che ha gelato i presenti. L'80enne si è infatti riferito a Zelensky come "Vladimir" mentre elogiava l'esercito di Kiev per la sua guerra contro le truppe di Mosca, lasciando basito il leader ucraino e gli altri capi di stato. Tentando di recuperare la situazione, che stava per diventare estremamente imbarazzante, Biden si è subito corretto, pentito per aver impiegato nel suo discorso un tono troppo colloquiale e poco presidenziale: " Non dovrei essere così informale... Il signor Zelensky e io". ha affermato.

Per Biden, dopotutto, le gaffe sono la normalità: come quando, alla fine del 2022, disse di aver assegnato nel 2008 a suo zio la medaglia Purple Heart per aver prestato servizio nella seconda guerra mondiale, sebbene suo zio fosse morto dieci anni prima; o come quando, sempre nel 2022, ad un evento chiese di alzarsi ad una deputata che purtroppo era deceduta qualche giorno prima.

