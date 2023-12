Risoluzione su Gaza, l'Onu "cancella" la condanna ad Hamas. Ira Usa

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato ha approvato la risoluzione proposta dagli Emirati Arabi Uniti per un aumento degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Tredici Paesi hanno votato “sì”, nessuno ha espresso un parere contrario e vi sono stati due astenuti, Stati Uniti e Russia. All’incontro, presieduto dal presidente di turno e ambasciatore dell’Ecuador José Javier De La Gasca, sono stati invitati anche Israele, Egitto e lo Stato osservatore della Palestina.

Prima della votazione, la rappresentante di Abu Dhabi Lana Zaki Nusseibeh ha sottolineato la terribile situazione umanitaria nel territorio controllato da Hamas, mettendo in guardia dai rischi di un’imminente carestia, e ha definito la risoluzione come un “ prodotto di ampie consultazioni e impegno tra i membri del Consiglio e le parti interessate, in particolare Egitto e Palestina ”. “ Lo scopo di questo testo è molto semplice: risponde con l'azione alla terribile situazione umanitaria sul campo per il popolo palestinese che subisce il peso di questo conflitto, proteggendo allo stesso tempo coloro che cercano di fornire aiuti salvavita ”, ha continuato la diplomatica degli Emirati. “ Si richiede il rilascio urgente degli ostaggi e l'accesso umanitario per soddisfare le loro esigenze mediche ”.

Gli Stati Uniti, per bocca della loro rappresentate Linda Thomas-Greenfield, hanno espresso ancora una volta la loro delusione per la mancata condanna degli attacchi del 7 ottobre da parte del Consiglio. “ Sappiamo che molto altro deve essere fatto per affrontare questa crisi umanitaria ”, ha affermato l’ambasciatrice di Washington. “ Ma siamo chiari: Hamas non è interessata a una pace durata. Dobbiamo lavorare a un futuro in cui israeliani e palestinesi vivono fianco a fianco ”. Washington ha inoltre bocciato un emendamento alla risoluzione proposto dalla Russia, che chiedeva la “sospensione” delle ostilità. L’ambasciatore di Mosca Vasily Alekseyevich Nebenzya ha definito la condotta americana “ vergognosa, cinica e irresponsabile ” e ha accusato la Casa Bianca di “ trascinare intenzionalmente il processo negoziale ”, consentendo la discussione di una bozza di documento “ inefficace che consente a Israele di continuare a operare come meglio crede a Gaza ”. “ Approvando questo accordo, il Consiglio darebbe essenzialmente alle forze armate israeliane completa libertà di movimento per favorire lo sgombero della Striscia di Gaza ”, ha tuonato Nebenzya. " Chiunque voterà a favore del testo così come è attualmente formulato ne assumerebbe la responsabilità ”.