Biden annuncia: "Ok di Hamas e Israele al piano su tregua e ostaggi"

A una manciata di ore dalla conferenza stampa in cui ha ribadito i propri risultati e le proprie intenzioni, il presidente degli Usa Joe Biden ha annunciato che "Israele e Hamas hanno concordato il quadro generale di un accordo" che prevede una tregua e il rilascio degli ostaggi a Gaza, "ma il lavoro non è ancora finito".

Il presidente ha sottolineato che vi sono questioni complesse ancora da affrontare, ma sia Israele che Hamas hanno concordato un quadro generale. Sul X ha poi ribadito: "La mia squadra sta facendo progressi e sono determinato a portare a casa il risultato", ha aggiunto. Un'importante vittoria da intestarsi in quello che appare essere il momento più critico della sua campagna elettorale.

Intanto, dal Medio Oriente, giugnono i primi commenti a caldo: Hamas vuole garanzie scritte che Israele non riprenda la guerra nella Striscia di Gaza dopo il rilascio del primo gruppo di ostaggi previsto dall'accordo. Lo ha dichiarato Ahmed Abdul-Hadi, capo dell'ufficio politico di Hamas in Libano, spiegando che il gruppo è "flessibile" su alcuni punti, ma non sulla necessità di "un cessate il fuoco permanente. Per questo servono garanzie scritte".

Six weeks ago I laid out a comprehensive framework for how to achieve a ceasefire and bring the hostages home.



There is still work to do and these are complex issues, but that framework is now agreed to by both Israel and Hamas.



My team is making progress and I'm determined to… — President Biden (@POTUS) July 12, 2024

Quello che oramai è stato ribattezzato "piano Biden", era stato stracciato da Hamas agli inizi di giugno. Era stato il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar ad affermare che l'organizzazione non si sarebbe disarmata e non avrebbe firmato accordi per farlo. Il secco "no" era arrivato a ventiquattro ore di distanza dalle dichiarazioni possibiliste del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, che aveva invece dichiarato che il gruppo terroristico avrebbe affrontato "seriamente e positivamente" qualsiasi proposta di accordo per uno stop al fuoco basato sulla cessazione totale della guerra e sul completo ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza.

Il piano era stato presentato alla fine di maggio scorso, quando Biden, in un discorso di circa quattordici minuti, aveva illustrato i punti principali del piano elaborato per il Medio Oriente e che, al momento, sembravano incontrerebbe anche il favore di Tel Aviv. L'accordo prevedeva in tre fasi. La prima, con un cessate-il-fuoco di sei settimane durante le quali le forze israeliane si ritireranno dai centri abitati di Gaza. Gli ostaggi israeliani, compresi anziani e donne, detenuti a Gaza verrebbero scambiati con centinaia di prigionieri palestinesi. I civili palestinesi torneranno a Gaza, inclusa la parte settentrionale di Gaza. In questa fase, 600 camion dovrebbero portare aiuti umanitari a Gaza ogni giorno.

Nella seconda fase, Hamas e Israele negozierebbero i termini della fine permanente delle ostilità.

L'ultima fase prevede un piano die una soluzione politica a lungo termine. La nuova proposta si discosta dalle proposte precedenti perché il cessate-il-fuoco continuerebbe mentre le parti attraversano tutte e tre le fasi.