"Hai battuto la testa?". Biden perde le staffe dopo una domanda sulla sua età

Che negli Stati Uniti ci siano dei dubbi sullo stato di salute per presidente Joe Biden è assodato. In molti si preoccupano della sua età avanzata (81 anni compiuti lo scorso novembre) e temano non sia all'altezza di ricoprire nuovamente il ruolo di capo del Paese. Nel corso di questi anni gaffe e cadute del presidente hanno fatto molto discutere, portando il popolo americano a porsi degli interrogativi.

Ecco dunque che un giornalista, raggiunto il presidente all'aeroporto di Filadelfia, ha colto l'occasione per rivolgere a Biden una domanda che in tanti si pongono: si sente davvero in grado di portare a termine un eventuale secondo mandato?

Biden fuori controllo contro il giornalista

L'episodio si è verificato mercoledì scorso all'aeroporto internazionale di Filadelfia. Joe Biden, in piena campagna elettorale, stava per salire a bordo dell'Air Force One dopo le foto di rito con il comitato che lo stava accompagnando. Il presidente avrebbe poi dovuto prendere parte a manifestazione in una palestra scolastica.

Riuscito ad avvicinarsi al presidente e al suo entourage, il giornalista ha approfittato dell'opportunità per rivolgere una domanda parecchio scomoda al 46º presidente degli Stati Uniti d'America. " Presidente Biden, servirà l'intero mandato di quattro anni o cederà il potere al vicepresidente Kamala Harris? ", ha domandato il cronista, dando voce agli interrogativi di tanti altri americani. In sostanza, se dovesse uscire vincitore dalle prossime elezioni presidenziali, riuscirà a completare anche il suo secondo mandato?

La risposta di Biden non si è fatta attendere, e ha messo anche in evidenza un certo nervosismo. Indicandosi la testa, infatti, il presidente ha ribattuto ponendo un'altra domanda, stavolta rivolta al giornalista. " Stai bene? Stai bene? ". Non riuscendo a sentire a causa del rumore di fondo, il cronista ha chiesto al presidente di ripetere. "Tutti i quattro anni o il passaggio di consegne?" , ha insistito. E Biden, ancora più infastidito: "Non sei ferito, vero? Ho detto: stai bene? Sei caduto di testa o qualcosa del genere?".

I dubbi su Biden

In questi ultimi mesi di campagna elettorale prima delle elezioni (5 novembre 2024) la tensione è alle stelle. Tanti i dubbi sul candidato Biden, che nei suoi anni di mandato ha effettivamente fatto discutere per degli episodi in cui è stata messa in dubbio la sua piena lucidità. Va detto che se il presidente uscente dovesse essere rieletto, al completamento del suo secondo mandato avrà 86 anni.

Nei loro attacchi, i repubblicani sono soliti dire agli elettori che votare per l'attuale presidente equivarrebbe a votare per Kamala Harris, destinata a prendere presto il suo

posto nello Studio Ovale. Secondo certi, in effetti, la maggior parte degli americani teme che Biden possa non essere in grado di completare una presidenza complessiva di otto anni per via dell'età.