La California sfida Trump: "Azione legale per sospendere i dazi"

Arriva la prima, vera sfida contro l’amministrazione Trump sulla politica commerciale. La California ha intenzione di fare causa per fermare i dazi voluti dal tycoon e l’azione legale sarà depositata nel giro delle prossime ore. “Le tariffe illegali di Trump stanno creando caos per le famiglie, le imprese e l'economia, aumentando i prezzi e minacciando posti di lavoro", ha detto il governatore Gavin Newsom.

In particolare, lo Stato della costa occidentale ha intenzione di contestare l’uso dei poteri di emergenza per imporre dazi contro Messico, Canada e Cina. L'obiettivo è ottenere in tribunale la sospensione immediata dei dazi. La California il più grande importatore e il secondo più grande esportatore tra tutti i membri degli Stati Uniti, e i tre Paesi sopracitati sono i suoi tre partner commerciali di maggior rilievo. Inoltre, vende le merci proveniente dal suo robusto settore agricolo in tutto il mondo.

Secondo quanto dichiarato a Newsom, le tariffe imposte da Trump sono già costate allo Stato miliardi di dollari e vi è una forte preoccupazione per i coltivatori a causa per le possibile misure di ritorsione di altre nazioni. "Siamo al fianco delle famiglie americane che non possono permettersi di lasciare che il caos continui", ha dichiarato il governatore. "L'implementazione delle tariffe volute dal presidente non solo è profondamente preoccupante, ma è anche illegale", ha aggiunto il procuratore generale californiano Rob Bonta.

I dazi imposti dalla Casa Bianca hanno sconvolto i mercati di tutto il mondo e complicato le relazioni tra gli Usa e gli alleati, oltre ad alzare la tensione con gli avversari come la Cina. Domani la premier Giorgia Meloni incontrerà il presidente per aprire un dialogo che possa portare allo stemperamento o annullamento totale dei dazi, in cambio di maggiori investimenti ed esportazioni. "Faremo del nostro meglio, sono consapevole di quello che rappresento e quello che sto difendendo.

Vediamo come si sviluppa il quadro nel quale ci muoviamo", ha affermato il presidente del Consiglio. "Ma ricordiamoci che noi abbiamo la forza, la capacità, l'intelligenza, la creatività per superare ogni ostacolo. Abbiamo superato ostacoli ben peggiori, ne supereremo altri peggiori".