Usa, Michelle e Barack Obama lanciano Kamala Harris: "Yes, she can"

Convention democratica, giorno due. In quel di Chicago, questa notte, il Partito Democratico ha usato una delle sue cartucce più potenti: i coniugi Obama, in supporto alla causa di Kamala Harris.

La prima a intervenire fra i due è stata l'ex first lady Michelle, a lungo chiamata in causa queste settimane come possibile candidata dei dem a furor di popolo, nonostante abbia sempre restituito al mittente qualsiasi proposta di accettare la sfida politica. "C'è qualcosa di magico nell'aria, è il potere contagioso della speranza". Così Michelle Obama, nel suo intervento alla convention, che l'ha accolta con una prolungata standing ovation. "America, la speranza è tornata!", ha detto l'ex first lady. E sarà il suo, probabilmente, uno degli slogan democratici delle prossime settimane: "Non c'è tempo per mettersi a sedere e lamentarsi. Ora dobbiamo fare qualcosa". Questo l'appello lanciato ad attivarsi, scatenando il coro "do something".

La signora Obama ha poi proseguito tessendo le lodi di Harris e della sua squadra: a suo dire, l'attuale vicepresidente, sarebbe più che pronta per questo momento, essendo una delle persone più qualificate per la carica di presidente. Poi, l'affondo a Donald Trump: "Il lavoro" che Donald Trump "sta attualmente cercando potrebbe essere uno di quei lavori da nero", ha tuonato ironicamente Obama, scatenando l'ovazione della platea. Il riferimento è al "lavoro da neri" con cui Trump aveva definito quei lavori a rischio di essere "rubati" dagli immigrati illegali.

Michelle Obama ha usato per tutto il tempo i nomi di battesimo di Harris e Walz, lasciando intendere non solo i suoi rapporti personali con i candidati, ma forse anche aiutando gli elettori a sviluppare una prospettiva più profonda su di loro come persone. In chiusura, ha cercato di mettere in guardia i democratici dal diventare “i peggiori nemici di se stessi”, facendo notare le qualità di Harris e Walz. “Kamala e Tim hanno vissuto vite straordinarie. Sono sicura che guideranno con compassione, inclusione e grazia”, ha detto Obama. “Ma sono ancora solo esseri umani. Non sono perfetti". Anche se ha attaccato Trump, Michelle Obama ha cercato di catturare il sapore dell'energia del suo discorso alla convention del 2016, quando ha incoraggiato i Democratici a prendere la strada "alta" contro Trump: “Le politiche e la retorica di Trump ci rendono solo piccoli. E lasciatemelo dire... diventare piccoli non è mai la risposta”.

Ed stata proprio Michelle a cedere il microfono e preentare sul palco il marito Barack. Standing ovation del pubblico per l'ex presidente dopo lungo abbraccio della coppia. Obama è stato salutato dagli applausi, a cui ha fatto seguito lo slogan "Yes we can!", intonato dal pubblico, non appena l'ex presidente ha iniziato il sui discorso. Una volta sul palco, ha cercato di ritrovare l'energia della sua candidatura del 2008 e di metterla a disposizione della campagna di Harris. “Non so voi, ma io mi sento carico! Mi sento pronto a partire”, ha detto Obama.

I coniugi Obama non hanno lesinato sull'autocritica. "Ora il testimone è stato passato", ma "sarà una corsa serrata in un Paese diviso", ha tuonato l'ex presidente, che non aveva mai nascosto le sue perplessita circa l'operazione Kamala Harris. Ma nonostante ciò, nel suo intervento, c'è stato spazio per elogiare Joe Biden. "Joe Biden ha difeso la democrazia in un momento di grande pericolo. E io sono orgoglioso di considerarlo il mio presidente e di considerarlo mio amico", ha affermato senza indugio.

Quanto al sostegno ad Harris, Obama ha tirato prontamente fuori dal cilindro il suo slogan de 2008. Barack ha, infatti, reso onore ad Harris adattandole il celebre slogan della propria campagna elettorale "Yes we can" in "Yes she can". La platea della convention ha intonato subito il coro.

Anche l'ex presidente non ha risparmiato l'avversario repubblicano nei suoi affondi: "Donald Trump vede il potere solo come un mezzo per i suoi fini". Un passaggio del discorso di Obama nel quale l'ex presidente non ha mancato anche di prendere in giro il suo successore. Ha una "folle ossessione per le dimensioni delle folle", ha detto Obama, facendo poi un gesto con le mani a suggerire altro, accolto dalla risate del pubblico.

Ma tra le provocazioni a Trump c'è stato anche un velato messaggio al fine di combattere l'astensionismo. "Non fate buu, votate", è stato l'appello rivolto da Barack Obama alla platea di Chicago. L'invito è partito quando l'ex presidente, ricordando come Trump avesse spinto per far saltare la legge per mettere in sicurezza il confine e togliere i diritti riproduttivi alle donne. La platea aveva cominciato a fare "buu" in segno di disapprovazione. "Se tutti facciamo la nostra parte, se se lavoreremo come mai fatto prima, eleggeremo Kamala Harris prossima presidente degli Stati Uniti", quindi, "mettiamoci al lavoro!". Così Obama ha concluso il suo intervento. L'uscita dal palco dell'ex presidente, salutato da un'altra standing ovation del pubblico, è stata accompagnata dalle note di 'Land of hope and dreams' di Bruce Springsteen.

Ma la seconda serata ha dato spazio anche al second gentleman degli Stati Uniti, Doug Emhoff che vuole che "l'America ami sua moglie quanto lui". Il suo discorso si è concentrato sulla loro storia d'amore e ha offerto uno scorcio personale destinato ad attirare anche gli elettori. Ha raccontato i dettagli della loro prima telefonata, dopo che lui le aveva lasciato un messaggio vocale sconclusionato che lei gli fa ancora ascoltare ogni anno in occasione del loro anniversario. “Adoro quella risata”, ha detto adorante, ribattendo alle critiche di Trump sulla risata di Harris. Mentre Harris tornava a Chicago da Milwaukee dopo il suo comizio lì, l'Air Force Two ha trascorso dieci minuti in più in volo per permetterle di guardare il marito parlare, secondo un assistente.

Sul palco si sono succeduti tra gli altri il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, e

il senatore dell'Illinois, uno tra i volti più rappresentativi dell'ala progressista del partito, sempre più efficace nella promozione delle sue istanze socioeconomiche e di politica estera.