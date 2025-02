Dazi su Gnl, macchinari e inchiesta su Google: la "vendetta" di Pechino contro Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante le brusche frenate dovute a intese temporanee con Canada e Messico, i dazi di Donald Trump scatenano la risposta amara di Pechino. Il ministero delle Finanze di Pechino ha annunciato tariffe del 15% sulle importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) e di carbone e del 10% sull'import e macchinari per l'agricoltura dagli Stati Uniti. Ai dazi, che entreranno in vigore il 10 febbraio, si aggiunge un'indagine antitrust contro Google. L'amministrazione Trump ha imposto a partire da oggi tariffe sulle importazioni cinesi del 10%.

"L'aumento unilaterale delle tariffe degli Stati Uniti viola gravemente le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio", si legge nella dichiarazione. "Non solo non aiuta a risolvere i propri problemi, ma danneggia anche la normale cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti". La tariffa del 10% ordinata dal presidente Usa sulla Cina sarebbe dovuta entrare in vigore oggi, anche se Trump aveva in programma di parlare con il presidente cinese Xi Jinping nei prossimi giorni.

Il Ministero del Commercio ha inoltre annunciato un elenco di nuovi controlli sulle esportazioni, tra cui materiali a base di tungsteno, solitamente utilizzati in applicazioni industriali e di difesa, nonché materiali legati al tellurio, che possono essere utilizzati per realizzare celle solari.

Il ministero ha anche affermato di aver aggiunto due aziende americane, la società biotecnologica Illumina e il rivenditore di moda PVH Group, proprietario di Calvin Klein e Tommy Hilfiger, alla sua lista di, affermando che "hanno violato i normali principi commerciali di mercato".