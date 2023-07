"Non prendermi per il c...". Ecco come si comporta davvero Biden

Nel corso della sua lunga carriera politica, prima da senatore, poi da vicepresidente e, infine, da presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden si è costruito l'immagine di persona posata e moderata. Un politico incline - oltre alle celebri "gaffe" - alla battuta facile e a cui piace l'ironia, la perfetta nemesi della personalità vulcanica e sopra le righe che contraddistingue il suo rivale repubblicano, l'ex presidente Donald J. Trump. Un "nonno" - o uno zio - gentile e saggio, capace di rassicurare l'elettorato contro la politica urlata. Questa, perlomeno, è l'immagine pubblica di Biden, perché in privato il presidente Usa sembra essere tutt'altra persona, almeno stando a quanto riportato dall'informatissimo Axios. La testata americana scrive infatti che se il presidente Biden " ama sussurrare per far valere le proprie ragioni ", senza alzare mai la voce, in privato " è incline a urlare ". Tanto che i suoi stessi collaboratori cercano in tutti i modi di evitare lui e le sue sfuriate.

La vera personalità del presidente Usa

Se in pubblico il presidente Usa, anche nei dibattiti e nei confronti pubblici, tende a non alzare mai la voce e a mantenere la calma, nella sfera privata si comporta in maniera diametralmente opposta, ricorrendo anche a insulti e parolacce all'indirizzo del proprio staff. " Dannazione, come cazzo fai a non saperlo? ", " Non prendermi per il culo! " e " Vattene da qui! ": sono alcune delle espressioni impiegate non di rado dall'inquilino della Casa Bianca, secondo quanto riferito da attuali ed ex collaboratori di Joe Biden, spesso testimoni o destinatari delle sue sfuriate. La notizia è doppiamente rilevante perché, da un lato, dipinge un quadro diametralmente opposto del presidente Usa rispetto alla sua consolidata immagine pubblica di uomo tranquillo e pacato; dall'altra questa fuga di notizie rappresenta un segnale di malcontento quantomeno di alcuni collaboratori verso il comandante in capo, prova del fatto che l'ambiente di lavoro della Casa Bianca è tutto fuorché rose e fiori. Axios sottolinea infatti che le sfuriate di Biden " dipingono un quadro più complicato del presidente rispetto alla sua immagine accuratamente coltivata di zio gentile che ama gli occhiali da sole Aviator e il gelato ".

I timori del suo staff

Dopotutto, alcuni suoi collaboratori credono che l'80enne presidente Usa dovrebbe mostrare al pubblico il suo vero temperamento come modo per placare le preoccupazioni degli elettori circa la sua età avanzata e le sue continue "gaffe". Secondo l'ultimo sondaggio Npr NewsHour/Marist, una maggioranza significativa di cittadini ritiene che la salute mentale del presidente Biden rappresenti una preoccupazione reale. Quasi 4 democratici su 10 hanno dichiarato che la sua forma mentale è preoccupante, così come 7 indipendenti su 10 e, come previsto, più di 8 repubblicani su 10. I sondaggi non proprio entusiasmanti e la crescita di avversari - come Robert Kennedy Jr. - hanno infatti spinto lo staff del presidente ad ingaggiare un consulente capace di rimodellare completamente la sua immagine pubblica in una fase in cui una parte dell'opinione pubblica si fa sempre più domande sul suo stato mentale. Il Wall Street Journal riporta che il magnate del cinema Jeffrey Katzenberg si è unito ad altri consiglieri per spiegare a Biden come far diventare la sua età avanzata - 80 anni compiuti - una risorsa. Un compito non facile.