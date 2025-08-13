La Francia distribuirà il manuale di sopravvivenza in caso di guerra

“Tutti resilienti”: questo è il titolo del manuale di sopravvivenza realizzato dal governo francese in caso di guerra e altre crisi. Secondo quanto riportato da RMC, il vademecum è composto da trenta pagine e sarà distribuito ai cittadini a partire dal prossimo autunno. Uno slittamento, dunque, rispetto al periodo inizialmente previsto (estate).

Già sul tavolo del primo ministro François Bayrou, l’opuscolo è mirato a guidare i cittadini nelle situazioni di crisi e la sua struttura è simile a quella annunciata a marzo. Il Segretariato Generale della Difesa e della Sicurezza Nazionale, incaricato di redigerlo, ha riferito che non si tratta di una guida alla sopravvivenza in sé, ma piuttosto di un manuale che elenca i “buoni consigli” e i “riflessi” da adottare per affrontare efficacemente qualsiasi tipo di difficoltà.

Sono previsti tre capitoli: prepararsi, proteggere e intervenire. Attraverso "disegni e frasi semplici e chiare", la prima parte spiega come proteggersi adottando le giuste azioni. Ad esempio, imparare quando ripararsi, quando rimanere a casa o, al contrario, evacuare, quando allontanarsi dai corsi d'acqua e così via. La seconda parte insegna cosa fare in caso di allerta. Vengono definiti e spiegati i diversi tipi di allarme e viene fornita una guida su come ottenere informazioni dai canali di informazione e dai canali televisivi e su come seguire le istruzioni inviate dalle autorità tramite messaggi di testo. Infine, l'ultima sezione mira a sensibilizzare i francesi sull'arruolamento, per coloro che desiderano diventare riservista dell'esercito, arruolarsi nella polizia, nei vigili del fuoco o nella sicurezza civile.

Il manuale invita inoltre i cittadini un kit di sopravvivenza con l'essenziale: acqua potabile, un kit di pronto soccorso, cibo, una torcia elettrica e una radio.

Affronta anche la possibilità sempre più frequente di affrontare gravi disastri climatici, come inondazioni e incendi boschivi. Non è stato ancora annunciato come verrà distribuito, ma le prime consegne sono attese a metà ottobre.