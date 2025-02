"Giovani, scienziati e fedeli al Partito": così la Cina recluta i cacciatori di asteroidi

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre l’uragano Trump investe l’Occidente travolgendo alleanze e principi difesi sin dal secondo dopoguerra, la Cina sembra voler riempire il vuoto lasciato da Washington presentandosi sempre più come una superpotenza in grado di far sentire la sua voce sui principali dossier non solo sulla Terra – vedi alla voce Ucraina - ma anche nello Spazio. Stando infatti a quanto riportato da Nbc News, Pechino ha da poco pubblicato un annuncio di lavoro rivolto ad aspiranti "cacciatori di asteroidi", i quali saranno chiamati a vigilare su una minaccia che il nostro pianeta potrebbe ritrovarsi ad affrontare in un prossimo futuro.

Nello specifico, sono tre i ricercatori che entreranno a far parte della forza di difesa spaziale del Paese erede del Celeste Impero. Nell’annuncio rilasciato la settimana scorsa dall’ente che si occupa della gestione delle attività cinesi nello Spazio vengono indicati i requisiti per i candidati. Essi devono avere un’età inferiore ai 35 anni ed aver conseguito una formazione, tra le varie materie scientifiche, in astrofisica, tecnologia di esplorazione della Terra e dello Spazio e astronomia. Non secondario per i reclutatori è il fatto che le figure in questione abbiano una “ posizione politica ferma ” in linea con il pensiero del Partito Comunista Cinese.

Se la missione che verrà affidata è tra le più serie che si possano immaginare, gli utenti dei social, in un Paese afflitto da un alto tasso di disoccupazione giovanile, hanno commentato con ironia il curioso annuncio di lavoro. “ La minaccia degli asteroidi ha creato tre nuove opportunità di impiego ”, ha postato un iscritto alla piattaforma Weibo seguito da altri internauti che hanno evidenziato la pressione a cui verranno sottoposti i ricercatori che avranno il compito di salvare il mondo con le sole proprie forze.

La Cina fa farte dall 2018 dell’International Asteroid Warning Network, un hub centralizzato di informazioni sugli asteroidi coordinato dalla Nasa. Nel 2022 Wu Yanhua, il vicedirettore della China National Space Administration, ha dichiarato che il gigante asiatico intende costruire un sistema di difesa in prossimità della Terra che scongiuri l’impatto con gli asteroidi. Appena pochi mesi fa Wu Weiren, capo progettista del programma cinese di esplorazione lunare, ha affermato che “ il nostro obiettivo è rilevare questi asteroidi, sviluppare strategie di difesa e, se necessario, trovare modi per modificare le loro orbite per far sì che non rappresentino più una minaccia per l’umanità o per la Terra ”.

Nel 2027 la Cina ha in programma un test di deviazione dei bolidi spaziali simile a quello condotto con successo dalla Nasa nel 2020 che verrà effettuato su un asteroide chiamato 2015 XF261. Un'esercitazione resa ancora più attuale dalle ultime notizie. La scorsa settimana infatti l’agenzia spaziale americana ha rivisto al rialzo, al 2,3% dal 1,2%, le possibilità che l’asteroide 2024 YR4 si schianti contro il nostro pianeta. Come è stato precisato, si tratta di una probabilità molto bassa ma appare evidente l’urgenza di farsi trovare pronti di fronte al peggiore degli scenari possibili.

Le aspirazioni cinesi nel cosmo sono in crescita in parallelo alle sue capacità militari “terrestri”. La forza di difesa planetaria si inserisce in un complesso programma spaziale che sin qui ha già portato alla realizzazione di una stazione orbitante, alla conduzione di missioni sul lato nascosto della Luna e all’invio di un rover su Marte.

Quanto agli asteroidi, per Quentin Parker, responsabile del Laboratorio per la ricerca spaziale presso l'Università di Hong Kong, la Cina cerca di mettere in piedi un team per rilevare le minacce planetarie e fare qualcosa a riguardo.